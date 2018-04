Regionalsport Schwarzwald Hüfingen mit spätem Siegtor im Kellerduell

22. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2. Spitzenteams punkten dreifach

Fußball, Kreisliga A, Staffel 2: (jsi/mst) SV Göschweiler – FC Löffingen II 1:1 (1:1). Da die Partie ausgeglichen verlief, war das Remis gerecht. Beide Seiten kamen zu Abschlüssen, wenn auch die Chancen nicht zwingend waren. Sowohl Hady Konate (38.) als auch Benjamin Hofmeier (39.) trafen per Freistoß. Tore: 1:0 (38.) Konate, 1:1 (39.) Hofmeier. ZS: 100. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).

TuS Oberbaldingen – SSC Donaueschingen 1:2 (0:1). Bouba Sila war mit zwei Treffern der Matchwinner. Er traf jeweils früh in beiden Hälften. Jallow Saja (72.) gelang nur noch das Anschlusstor für Oberbaldingen. Tore: 0:1 (13.) Sila, 0:2 (50.) Sila, 1:2 (72.) Saja. ZS: 100.

FC Neustadt II – SV Gündelwangen 2:0 (1:0). Die Neustädter gewannen ein intensives Spiel, in dem Schiedsrichter Uwe Müller insgesamt zehnmal Gelb zeigte. Nach 19 Minuten traf Björn Fischer zum 1:0. Der Gastgeber spielte routiniert. Fischer (78.) ließ noch das 2:0 folgen. Tore: 1:0, 2:0 (19.,78.) Fischer. ZS: 120. SR: Müller (Höchenschwand).

FV Möhringen – FC Pfohren 2:4 (1:2). In einer abwechslungsreichen Partie ging Pfohren durch Tore von David Gemon und Fabian Reichmann verdient in Führung, ehe Jonathan Bell mit dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer erzielte. Nach dem Wechsel legte Marius Wiehl wieder für Pfohren vor, Möhringen antwortete durch Mohamed Gomina. Die Entscheidung zugunsten der Gäste besorgte Michael Meder in der 80. Minute. Tore: 0:1 (22.) Gemon, 0:2 (30.) Reichmann, 1:2 (45.) Bell (45.), 1:3 (54.) Wiehl, 2:3 (76.) Gomina, 2:4 (80.) Meder. ZS: 80. SR: Pascal Czech (Königsfeld).

FC Lenzkirch – FC Bräunlingen 0:4 (0:1). Zu Beginn waren beide Mannschaften gleichauf. Bräunlingen war jedoch vor dem Tor effizienter und ging mit einem tollen Tor von Dominik Emminger in Führung. Nach der Pause ging Lenzkirch die Puste aus. Die Gastgeber fingen sich noch drei Kontertore. Das Ergebnis fiel um ein Tor zu hoch aus. Tore: 0:1 (36.) Emminger, 0:2 (60.) Kai Albicker, 0:3 (79.) Emminger, 0:4 (84.) Gabriel Götz. ZS: 150. SR: Arno Gutmann (Auggen).

SV Öfingen – SV Grafenhausen 1:5 (1:2). Grafenhausen startete gut und ging durch Torjäger Florian Haselbacher verdient in Führung. Öfingen glich nach einer halben Stunde durch Sascha Wenzler aus, doch noch vor der Pause brachte Alex Schäuble die Gäste wieder in Führung. In Hälfte zwei war das Spiel einseitig. Grafenhausen traf in elf Minuten dreifach und gestaltete somit den verdienten Sieg deutlich. Tore: 0:1 (15.) Haselbacher, 1:1 (29.) Wenzler, 1:2 (41.) Schäuble, 1:3 (69.) Martin Kech, 1:4 (76.) Haselbacher, 1:5 (80.) Blerim Kushutani. ZS: 100. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

FC Hüfingen – FC Bad Dürrheim II 2:1 (0:1). Im Kellerduell war Hüfingen von Beginn an besser und verpasste mehrfach die Führung. Bad Dürrheim hingegen legte mit der ersten Chance vor, als Kelly Imobhio eine schöne Kombination abschloss. Nach der Pause spielte nur noch Hüfingen. Spielertrainer David Invernot traf mit einem satten Distanzschuss zum Ausgleich, ehe David Wengrzik in Minute 87 den verdienten Heimsieg perfekt machte. Tore: 0:1 (23.) Imobhio, 1:1 (61.) Invernot, 2:1 (87.) Wengrzik. ZS: 110. SR: Berke Yilmaz (Villingen).

SV Eisenbach – SV Hinterzarten 1:4 (0:2). Klare Sache in Eisenbach: Spitzenreiter Hinterzarten dominierte und ging nach Toren von Timo Braun und Kevin Steiert verdient mit 2:0 in die Kabine. Nach der Pause steigerten sich die Gastgeber. Stefan Modrzejewski sorgte mit dem 1:2 für Spannung. Doch mit einer roten Karte schwächten sich die Gastgeber selbst. Hinterzarten machte durch Kay Ruf und Julian Eckert alles klar. Tore: 0:1 (20.) Braun, 0:2 (35.) Steiert, 1:2 (70.) Modrzejewski, 1:3 (79.) Ruf (FE), 1:4 (88.) Eckert. ZS: 100. SR: Philipp Eschle (Gütenbach). Rot: SVE (77.).