Regionalsport Schwarzwald Hüfingen-Trainer David Invernot: Wir sind in einer schwierigen Saison

Rückblick auf den 6. Spieltag in der Kreisliga A2. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Nach dem sechsten Spieltag hat mit Bezirksliga-Absteiger SV Hinterzarten einer der Titelfavoriten die Tabellenspitze übernommen. Die Hochschwarzwälder sind wie Bräunlingen noch ungeschlagen. Im Tabellenkeller wartet der Aufsteiger SV Eisenbach weiterhin auf den ersten Sieg.

Durch das 2:2-Remis in Eisenbach musste der FC Bad Dürrheim II den gerade erst eroberten ersten Tabellenplatz wieder räumen. „Es war unser bisher schwächstes Spiel in der Saison. Offenbar war einigen Spielern Platz eins nicht gut bekommen“, sagt Bad Dürrheims Trainer Dennis Feuerstein. Den 2:2-Ausgleich kassierten die Kurstädter in der dritten Minute der Nachspielzeit. „Eisenbach hat nie aufgegeben und den Punkt verdient. Wir müssen uns dringend wieder verbessern. Unser Passspiel hat mir überhaupt nicht gefallen“, moniert Feuerstein.

Zum zweiten Mal in Folge gewann der SSC Donaueschingen ein Punktspiel mit sechs erzielten Toren. Dem 6:1 gegen Göschweiler folgte nun ein 6:2-Erfolg beim FC Neustadt II. Mit nunmehr 22 Toren haben die Schellenberger die gleiche Trefferzahl wie Spitzenreiter Hinterzarten. Der Aufwärtstrend von Rang 13 auf Platz vier bei zuletzt zehn von zwölf möglichen Punkten hat die Elf von Trainer Thomas Minzer auf die Überholspur gebracht.

Der FC Bräunlingen baute mit dem 4:0-Sieg in Öfingen seine Serie an ungeschlagenen Spielen auf fünf Partien aus. „Wir wussten um die Heimstärke der Öfinger. Hinzu kam der kurzfristige Trainerwechsel bei den Gastgebern. Alles das machte es nicht einfach, aber wie meine Jungs die Aufgabe gelöst haben, war echt gut“, freute sich Trainer Uwe Müller. Schon nach 14 Minuten führte seine Elf mit 2:0, was zusätzliche Sicherheit gab. Laut Müller habe seine Elf auch in der Höhe verdient gewonnen. Mit erst fünf Gegentreffern haben die Bräunlinger zudem die beste Defensive in der Staffel. Müller: „Auch die fünf Tore wurmen mich noch, weil sie unnötig waren.“

Sechs Punkte, sechs Tore, null Gegentreffer. Beim FC Pfohren scheint es nach den jüngsten zwei Partien aufwärts zu gehen. „Noch gibt es einen personellen Engpass. Erst die nächsten Spiele werden zeigen, wohin die Reise geht“, sagt Trainer Dominic Häring. Seine Elf setzte beim 2:0-Erfolg in Lenzkirch taktisch nahezu perfekt die Vorstellungen des Trainers um. „Wir wussten, dass es dort schwer wird. Meine Mannschaft hat sehr konzentriert agiert. Das war schon gut“, so Häring zufrieden. Seine Elf bestreitet jetzt drei Heimspiele in Folge. Das erste am Mittwoch im Bezirkspokal gegen den Cupverteidiger SV Geisingen.

Weiterhin schwer tut sich der FC Hüfingen, der sich am Wochenende dem SV Grafenhausen mit 0:3 Toren geschlagen geben musste. „Für uns kommt das alles nicht überraschend. Wir wissen, dass wir in einer schiwerigen Saison stecken“, sagt Trainer David Invernot. Grafenhausen habe verdient gewonnen, doch seine Elf habe sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut verkauft. Die größte Baustelle sei der Torabschluss. Nur sechs Treffer zeigen, woran die Elf arbeiten muss. Invernot setzt auf den Zusammenhalt. „Wir haben im Training 25 bis 30 Spieler. Alle wollen, dass sich unsere Ausgangslage verändert.“ Am kommenden Wochenende geht es zum Tabellenzweiten FC Bad Dürrheim II.

Aus der Zittersaison 2016/17 scheint der FC Löffingen II die richtigen Lehren gezogen zu haben. Nach zwei Punkteteilungen folgte am Wochenende der 3:2-Erfolg in Möhringen. Damit hat die Elf von Trainer Stefan Löffler nun bereits neun Punkte, sowie mit bisher 19 erzielten Toren den drittbesten Angriff der Liga. „Mich ärgern die zwei Gegentreffer, die wir selbst verschuldet haben“, sagt Löffler. Nun freuen sich die Löffinger auf das Stadt-Derby gegen Göschweiler am kommenden Sonntag. „Da sind wir zu 120 Prozent motiviert, der Gegner aber höchstwahrscheinlich auch. Das wird heiß“, ergänzt der Übungsleiter.

Auch mit Thomas Klimmer, der für Martin Föhr als Interimslösung auf der Bank übernahm, gab es beim SV Öfingen beim 0:4 gegen Bräunlingen keinen Schub. „Wir haben aktuell an zwei Dingen zu arbeiten. Wir müssen defensiv stabiler werden und dazu effektiver beim Torabschluss“, hat Klimmer erkannt. Gegen Bräunlingen hat die Elf streckenweise gut gespielt, lag jedoch nach einer halben Stunde aussichtslos mit 0:3 zurück. „Ich werde den Job machen, bis wir eine Trainerlösung gefunden haben. Unsere Mannschaft hat das Potenzial, um in der Liga eine gute Rolle zu spielen. Allerdings sollten jetzt auch Ergebnisse her“, fügt Klimmer an.