Regionalsport Schwarzwald Hotdogs machen Meisterstück

Bräunlingen sichert sich Regionalliga-Titel. Aufstiegsfrage noch nicht entschieden

Inlineskaterhockey, Regionalliga: (rom) Dragons Heilbronn – Hotdogs Bräunlingen 2:7 (0:2, 1:3, 1:2). (rom) Mit dem Auswärtssieg sicherten sich die Hotdogs die Regionalliga-Meisterschaft, die zum Aufstieg in die zweite Bundesliga berechtigt. Ob die Bräunlinger von ihrem Aufstiegsrecht tatsächlich Gebrauch machen, steht noch nicht fest. „Wir waren in dieser Saison zwar gut aufgestellt, aber bei manchen Auswärtsfahrten nur sechs Spieler unterwegs. Zu sechst gewinnt man in der zweiten Liga keine Spiele“, sagt Andreas Bernstorff. Zudem müssen die Baaremer in der nächsten Saison auf Marco Mühlhäuser verzichten, der für einige Monate ins Ausland geht. Zunächst aber freuen sich die Hotdogs über die Meisterschaft. „Es war unser großes Ziel, vorne mitzuspielen. Und das haben wir mit dem ersten Tabellenplatz auch geschafft“, sagt Torhüter Dominik Müller.

Die Hotdogs machten es zum Saisonende noch mal spannend. Lediglich das Torverhältnis entschied über Meistertitel oder Relegation. Die Blue Arrows aus Sasbach liegen punktgleich mit den Zähringerstädtern auf Rang zwei, gefolgt von den Abstatt Vipers, die nur einen Zähler Rückstand haben. Es war eine klasse Saison der Bräunlinger, die vor allem zu Hause eine Bank waren. Neun der zehn Heimspiele wurden gewonnen. Die Auswärtsbilanz sah zwar nicht ganz so gut aus, doch am Ende standen die Hotdogs ganz oben. Beim letzten Spiel in Heilbronn führte Bräunlingen nach dem zweiten Spieldrittel mit 5:1. Der letzte Abschnitt ging ebenfalls mit 2:1 an die Zähringerstädter. Damit war der 7:2-Erfolg perfekt. Josua Eckmann war mit insgesamt 47 Zählern neuntbester Scorer der Regionalliga Südwest.

Die Tore für die Hotdogs Bräunlingen erzielten in Heilbronn: Stefan Ziegler (2), Joshua Eckmann (2), Kai Ziegler (1), Thomas Hutmacher (1) und Andreas Bernstorff (1).