Regionalsport Schwarzwald Hoppes Top Fünf gegen Wolfsburg

Schwenninger Eishockey-Experte analysiert den 3:0-Sieg der Wild Wings gegen die Grizzlys Wolfsburg und präsentiert seine Schwenninger Top Fünf.

Spielanalyse: Schwenningens Torwartlegende Matthias Hoppe hatte nichts zu meckern am Auftritt der Wild Wings: "Das Umschaltspiel aus der eigenen Zone war sehr schnell und aggressiv. Die Wolfsburger konnten gar nicht so schnell forechecken, wie die Wild Wings die Scheibe aus dem Abwehrdrittel brachten. Außerdem gewannen die SERC-Profis viele Zweikämpfe in den Ecken. Diese Qualität gibt oftmals den Ausschlag für den Verlauf eines Spiels. Die Schwenninger fuhren gute Breaks und brachten den Puck immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor."

Und hier sind Hoppes Top Fünf

Marco Wölfl: Der zweite Shutout des jungen Schwenninger Torhüters in dieser Saison. Zweimal "zu null" gespielt – das ist eine starke Leistung, zumal Wölfl nicht allzu viele Spiele bestritt. Zeigte vor allem in der Schlussphase des ersten Drittels starke Paraden.

Andrée Hult: Der agilste Schwenninger Angreifer gegen Wolfsburg. Der Schwede erzielte nicht nur ein tolles Tor zum 1:0, sondern erarbeitete sich im weiteren Spielverlauf viele Chancen. War auch in den Ecken stark und sorgte vor dem Tor immer wieder für Unruhe.

Markus Poukkula: Hut ab vor dem Finnen! Wie Poukkula nach dem brutalen Stockschlag von Sharrow wieder aufs Eis zurückkam und später sogar noch ein Tor erzielte, verdient größten Respekt. Ich hätte nicht geglaubt, dass Poukkula überhaupt noch mal aufs Eis kommt.

Kyle Sonnenburg: Eine starke Partie des Verteidigers. Sonnenburg war in der Abwehr und im Angriff sehr aktiv. Er war zweikampfstark und kurbelte unermüdlich die Offensive an. Außerdem zeigte er in den Zweikämpfen eine gute Körpersprache.

Anthony Rech: Sein Treffer zum 2:0 war allein das Eintrittsgeld wert. Klasse, wie der Franzose vor dem gegnerischen Tor den Puck behauptete und aus der Drehung traf. Arbeitete in der Offensive sehr gut und hatte viele Torszenen. Rech ist an der Seite von Mittelstürmer Will Acton bestens aufgehoben.