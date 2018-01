Regiosport Schwarzwald Hoppes Top Fünf der Wild Wings gegen Nürnberg

Der Schwenninger Eishockey-Experte Matthias Hoppe beurteilt die 1:4-Niederlage der Schwenninger Wild Wings gegen Nürnberg und präsentiert seine Top Fünf.

1:4 – was auf den ersten Blick als klare Sache erscheint, war bei näherem Hinsehen gar nicht so eindeutig. Die Wild Wings hatten gegen Nürnberg sehr wohl die Möglichkeit, etwas Zählbares zu holen. "Schwenningen hat nicht so schlecht gespielt, wie das Ergebnis besagt", urteilt Matthias Hoppe. Zwei Dinge macht der Eishockey-Experte letztlich für die Niederlage verantwortlich: "Zum einen haben es die Wild Wings in der starken Anfangsphase versäumt, in Führung zu gehen; zum anderen hat die Schwenninger Defensive bei den Gegentoren nicht gut gearbeitet."

Weitere Informationen Heimniederlage: Tabellenzweiter Nürnberg zu stark für die Schwenninger Wild Wings



Und hier sind Hoppes Top Fünf:



Istvan Bartalis

Der Ungar war der beste Schwenninger an diesem Nachmittag. Er hat in seiner Sturmreihe das Spiel an sich gerissen und war während des gesamten Spiels sehr aktiv.



Stefano Giliati

Der Italo-Kanadier überzeugte mit seinem Einsatz. Giliati startete im ersten Drittel einen schnellen Konter, der fast zu einem Tor geführt hätte. Er lieferte sich im Schlussdrittel einen Fight mit dem Nürnberger Marcus Weber und versuchte, mit dieser Aktion ein Zeichen zu setzen. Letztlich ging Giliati bei diesem Ringkampf als Sieger hervor.



Markus Poukkula

Der Finne startete einige gute Angriffe, hatte aber im ersten Drittel Pech, als er bei einem Konter nur den Pfosten traf.



Damien Fleury

Der Franzose erzielte im zweiten Drittel den einzigen Schwenninger Treffer. Er schoss aus allen Lagen und setzte damit im Angriff immer wieder Zeichen.



Anthony Rech

Der Stürmer präsentierte sich läuferisch stark und war sehr aktiv im Forechecking. Rech versuchte immer wieder, seinen Landsmann Fleury in Szene zu setzen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Rech versucht, sich aus seinem derzeitigen Formtief herauszuarbeiten.