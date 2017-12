Regionalsport Hoppes Top Fünf der Wild Wings gegen München

SÜDKURIER-Eishockey-Experte Matthias Hoppe analysiert den 4:2-Heimsieg der Schwenninger Wild Wings gegen den EHC RB München.

Das war ein hammergeiles Spiel. München war zeitweise spielerisch überragend. Aber die Wild Wings haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und grandiosen Kampfgeist gezeigt. Eine klasse Leistung vom ersten bis zum letzten Spieler. Zudem eine sensationelle Trotzreaktion nach dem schwachen Spiel in Augsburg. Vor dem Spiel habe ich zu Trainer Pat Cortina und Manager Jürgen Rumrich gesagt, dass ich bei einem Sieg die ganze Mannschaft ins Schwenninger Restaurant Elite einlade. Das werde ich jetzt natürlich auch machen.

Hoppes Top Fünf:

Marco Wölfl

Es ist egal, ob Marco Wölfl oder Dustin Strahlmeier im Tor steht. Die Wild Wings können sich auf ihren Torhüter verlassen. Wölfl spielte erneut stark und vielleicht sollte sich die Vereinsführung Gedanken machen, auch seinen Vertrag zu verlängern. Er war ein Hauptgarant für den Sieg.“

Kalle Kaijomaa

Hat sich sensationell in die Schüsse reingeworfen. An der Bande hat Kaijomaa viele Zweikämpfe gewonnen und brenzlige Situationen super gelöst.

Kyle Sonnenburg

War in der Verteidigung genauso stark wie Kaijomaa. Was die Schwenninger Defensive in diesem Spiel geleistet hat, war außergewöhnlich.

Mirko Höfflin

Kam, sah und siegte. Eine sensationelle Rückkehr nach fünf Wochen Verletzungspause. Höfflin hat viel gearbeitet. Zudem waren seine Vorlage zum 1:0 und sein Tor zum 2:1 schon das Eintrittsgeld wert.

Kai Herpich

Hat sich in den vergangenen Wochen sehr gut weiterentwickelt und wurde dafür mit seinem ersten Saisontor belohnt. Herpich hat auch viele Zweikämpfe gewonnen und großen Einsatz gezeigt.