Villingen-Schwenningen Hoppes Top Fünf der Wild Wings gegen Köln

SÜDKURIER-Experte Matthias Hoppe analysiert den 1:0-Heimsieg der Schwenninger Wild Wings gegen die Kölner Haie.

Und das sind Hoppes Top Fünf:

Mit Kampf und Einsatz haben die Wild Wings das Spiel gewonnen. Die Schwenninger haben sich zwar wenige Chancen erarbeitet, dafür aber die Kölner im richtigen Moment gestört, um ihnen den Spielfluss zu nehmen. Mann des Abends war ganz klar Marco Wölfl mit einer Weltklasse-Leistung.Die Wild Wings können sich glücklich schätzen, dass sie neben Dustin Strahlmeier noch so einen guten Torwart haben. Kaum ein DEL-Team hat zwei so junge coole Torhüter. Ich bin ein Fan von Strahlmeier, aber Wölfl hat mehr Einsätze verdient. Wenn ein Trainer in einer solchen Phase der Saison einen jungen Backup bringt, zeigt das absolutes Vertrauen, was ich selten so erlebt habe.Ein stabiler Verteidiger. Sehr konsequent und zweikampfstark. Bittner räumt super auf und fährt gute Checks. In den Zweikämpfen ist er meistens Sieger.Er war im Aufbauspiel stark und spielte gute Pässe in die Offensive. Bender hat auch konsequent die Scheibe aus dem eigenen Drittel befördert.Eine treibende Kraft mit vielen guten Aktionen aus der eigenen Zone. Mit seiner Technik hat er die Schwenninger aus vielen schwierigen Situationen befreit. Auch in der Offensive sorgte Hult ständig für Unsicherheit in der Kölner Abwehr.Der Franzose zeigte extrem gute Übersicht. Er war läuferisch top und spielte beim entscheidenden Tor den genauen Pass auf Fleury, obwohl er selbst hätte schießen können. Auch bei den Checks und stocktechnisch hat Rech überzeugt.