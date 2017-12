Regionalsport Schwarzwald Hoppes Top Fünf der Wild Wings gegen Iserlohn

Der Schwenninger Eishockey-Experte Matthias Hoppe analysiert die 3:4-Niederlage der Wild Wings gegen Iserlohn und präsentiert seine Top Fünf.

Eishockey: Gegen die Iserlohn Roosters auf eigenem Eis mit 3:1 geführt und letztlich doch mit 3:4 verloren. Nein, das war nicht der Tag der Wild Wings, die sieben Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer kassierten.

Weitere Informationen Sieben Sekunden vor Schluss gehen die Wild Wings k.o.

Auch Schwenningens Eishockey-Experte Matthias sah viele Schwäche im Spiel der Neckarstädter: "Ich hatte es geahnt, dass noch so etwas passieren würde. Die Mannschaft konnte sich in den letzten zwei Minuten kaum mehr aus dem eigenen Drittel befreien. Und wenn du die eigenen Chancen nicht konsequent nutzt, rächt sich das irgendwann. Iserlohn war bissiger, aggressiver und hat den Gegner provoziert. Auch deshalb haben die Wild Wings ihre spielerische Linie verloren.

Und hier sind Hoppes Top Fünf:



Marco Wölfl

Der 23-jährige Schlussmann zeigte vor allem im zweiten Drittel einige famose Paraden und hielt seine Mannschaft im Spiel. Das 3:4 war unglücklich, aber auch solche Treffer können passieren. Schließlich spielt Wölfl auch nicht allzu oft.



Anthony Rech

Der Stürmer war läuferisch stark und spielte sehr engagiert. Rech machte viel Druck auf das gegnerische Tor und erzielte einen Treffer.



Damien Fleury

Der französiche Torjäger in Diensten der Wild Wings war kämpferisch stark, spielte aggressiv und fuhr seine Checks zu Ende. Fleury half auch in der eigenen Abwehr aus. Sein Tor zum 3:1 in Zusammenarbiet mit Will Acton war wunderschön.



Will Acton

Der Kapitän führte seine Sturmreihe ausgezeichnet. Acton spielte sehr engagiert und setzte seine Nebenleute gut ein. Spielte ein starkes Powerplay und bereitete den Treffer von Damien Fleury mustergültig vor.



Markus Poukkula

Der Finne spulte läuferisch ein enormes Pensum ab. Seine Scheibenführung war ebenfalls ausgezeichnet. Erwies sich im Angriff als unermüdlicher Antreiber und warf sich in der eigenen Abwehr bei den gegnerischen Schüssen vor den Puck.