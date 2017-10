Villingen-Schwenningen Hoppes Top Fünf der Wild Wings gegen Düsseldorf

Schwenningens Eishockey-Experte Matthias Hoppe beurteilt den 5:1-Sieg der Wild Wings gegen die Düsseldorfer EG und präsentiert seine Top Fünf.

Nicht nur das Ergebnis stimmte, sondern auch die Zuschauerzahl. Nach den zuletzt schwach besuchten Heimspielen hatte ich schon ernsthafte Bedenken. Doch die mehr als 4300 Besucher gegen Düsseldorf zeigen: Das Schwenninger Eishockey hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Die Wild Wings spielten im ersten Drittel äußerst schwach und wurden von Düsseldorf förmlich überrannt. Die Aufbaupässe kamen nicht an den Mann und in der neutralen Zone war zumeist Endstation für die Schwenninger Angriffe. Düsseldorf war in dieser Phase klar besser.

Doch dann haben sich die Wild Wings gefangen und die neutrale Zone schneller überbrückt. Außerdem haben sie ihre Chancen mit einem hohen Maß an Effektivität genutzt. Der Sieg fiel zwar zu hoch aus, war aber letztlich verdient.

Und hier sind Hoppes Top Fünf:

Dustin Strahlmeier

Unterm Strich eine überragende Partie des Schwenninger Torhüters. Strahlmeier hielt die Mannschaft im Spiel, bis die Wild Wings selbst die Kontrolle auf dem Eis übernahmen. Bei ihm können sich die Spieler bedanken, dass die Partie noch gedreht wurde. Das Gegentor schien mir zwar nicht unhaltbar, aber im Verlauf des Spiels hat Strahlmeier diese kleine Schwäche mehrfach wieder wettgemacht.





Mirko Sacher

Für mich aktuell der beste Verteidiger im Schwenninger Team. Er spielt dynamisch, kraftvoll, zweikampfstark und nutzt auch als Verteidiger jede Gelegenheit zum Torschuss. Krönte seine überragende Leistung mit dem Treffer zum 1:1.

Jussi Timonen

Der Finne glänzt nicht durch spektakuläre Szenen, sondern durch seine grundsolide Spielweise. Hatte nach der Verletzung von Kyle Sonnenburg viel Eiszeit und spielte viele konstruktive Pässe. Ein sehr gut ausgebildeter Verteidiger.





Tobias Wörle

Was die Neuzugänge betrifft, zählt der Stürmer für mich zu den angenehmen Überraschungen. Wörle vollzieht in Schwenningen eine sehr gute Entwicklung und wird uns noch viel Freude bereiten. Erzielte gleich nach Beginn des letzten Drittels in der Reihe mit Danner und Kurth das wichtige 4:1.





Will Acton

Der Kapitän war auch in diesem Spiel ein Vorbild in Sachen Kampfgeist und Einsatz. Acton ist ein absoluter Leader auf dem Eis und reißt das Spiel an sich. Enorm, was der Stürmer leistet. Seine Präzision und Treffsicherheit sind unglaublich. Acton würde in jedem anderen DEL-Team eine herausragende Rolle spielen. Gut, dass er sich für Schwenningen entschieden hat.