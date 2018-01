Eishockey Hoppes Top Fünf der Wild Wings gegen Augsburg

SÜDKURIER-Eishockey-Experte Matthias Hoppe analysiert den 3:1-Heimsieg der Schwenninger Wild Wings gegen die Augsburger Panther und nennt die fünf besten Spieler auf dem Eis.

Hoppes Spielanalyse

Die Wild Wings zeigten kämpferisch eine starke Leistung und haben auch sehr gut verteidigt. Die Defensive hat nur wenige Augsburger Chancen zugelassen. Bei Schüssen des Gegners war immer wieder ein Schläger oder ein Körper dazwischen. Sehr gut war, dass Schwenningen von Beginn an Druck gemacht hat. Einziger Wermutstropfen ist die Tatsache, dass Torhüter Dustin Strahlmeier seinen ersten Shut-Out in dieser Saison durch das unnötige Gegentor in der letzten Minute verpasst hat.

Hoppes Top Fünf

Dustin Strahlmeier: Er war souverän und sicher. Strahlmeier hat sich die Bestnote verdient. Schade ist nur der verpasste Shut-Out. Ich hätte es ihm gegönnt.

Damien Fleury: Nicht nur wegen seines frühen Führungstreffers zeigte der Franzose eine absolut starke Leistung. Kämpferisch und läuferisch war Fleury klasse.

Istvan Bartalis: Eine überragende Leistung. Bartalis überzeugte mit tollem Einsatz und starkem Zweikampfverhalten. Zudem hat er wieder einmal seine hervorragende Schlittschuh-Technik gezeigt.

Stefano Giliati: Sein Tor zum 2:0 war schon das Eintrittsgeld wert. Ein geiler und zugleich wichtiger Treffer. Das reichte schon allein für die Top Fünf. Giliati war aber auch läuferisch und technisch stark.

Markus Poukkula: Wie frech und mit welcher Ruhe Poukkula das 3:0 erzielt hat, war einfach klasse. Der Finne zeigte auch einen super Einsatz.