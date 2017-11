Regionalsport Schwarzwald Hoppes Top Fünf der Schwenninger Wild Wings gegen Bremerhaven

Schwenningens Eishockey-Experte Matthias Hoppe beurteilt den 5:2-Sieg der Wild Wings gegen die Fischtown Pinguins und präsentiert seine Top Fünf.

Obwohl die Neckarstädter erstmals in dieser Saison gegen Bremerhaven gewannen, war Hoppe vom Auftritt der Wild Wings nicht 100-prozentig überzeugt. „Das war nicht das beste Spiel der Schwenninger. Einiges wirkte holprig. Außerdem machten einige Spieler einen müden Eindruck. Nur gut, dass die Fischtown Pinguins die Schwenninger zum Tore schießen geradezu einluden. Solche Geschenke wie beim Treffer zum 3:2 kannst du einfach nicht ablehnen.“



Und hier sind Hoppes Top Fünf

Anthony Rech:

Der Franzose war für mich gegen Bremerhaven der Spieler des Tages. Technisch und läuferisch eminent stark. Rech blüht an der Seite von Will Acton und Damien Fleury regelrecht auf. Seine vier Scorerpunkte sprechen für sich. Klasse, wie abgezockt er das 2:0 erzielte. Das Tolle ist: Der Stürmer kann noch mehr! An Rech werden wir noch viel Freude haben.



Dustin Strahlmeier:

Abgesehen vom Gegentreffer zum 2:1 zeigte der Schwenninger Torhüter erneut eine solide Leistung. Ganz wichtig: Strahlmeier hielt seine Mannschaft in den brenzligen Situationen im Spiel. Außerdem hatte er zwei Tage zuvor beim 5:2-Erfolg in München eine sensationelle Leistung gezeigt. Auch deshalb gehört Strahlmeier für mich zu den Top Fünf.



Dominik Bittner:

Wie ein Pittbull geht er auf seine Gegenspieler los, greift sie aber nicht unfair an. Der Verteidiger zeigte gegen Bremerhaven ein hervorragendes Zweikampfverhalten und gewann 90 bis 95 Prozent aller direkten Duelle. Bittner überzeugte auch durch sein gutes Passspiel.



Kalle Kaijomaa:

Der Finne machte in der Abwehr einen sicheren Eindruck und schaltete sich effektiv ins Schwenninger Angriffsspiel ein. War kämpferisch enorm stark und präzise im Aufbauspiel.



Istvan Bartalis:

Der Stürmer war die treibende Kraft in der Angriffsreihe mit Markus Poukkula und Stefano Giliati und erzielte selbst einen Treffer zum frühen 1:0. Setzte seine Mitspieler immer wieder hervorragend in Szene und war läuferisch eminent stark.