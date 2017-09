Villingen-Schwenningen Hoppes Top Fünf: Wild Wings gegen Ingolstadt

Die Spielanalyse und die Top-Fünf Spieler von SÜDKURIER-Eishockey-Experte Matthias Hoppe nach dem Spiel der Wild Wings gegen den ERC Ingolstadt.

Weitere Informationen Wild Wings gegen Ingolstadt: Nur ein Pünktchen geholt

Und hier sind Hoppes Top Fünf:

Kein Zweifel, das DEL-Spiel der Wild Wings gegen den ERC Ingolstadt hatte wesentlich mehr Zuschauer verdient als jene 3089 Zuschauer, die in die Helios-Arena kamen. Trotz der 0.1-Niederlage nach Verlängerung zeigten die Schwenninger eine bärenstarke Leistung.Eishockey-Experte Matthias Hoppe war vom Spiel begeistert und präsentiert seine Schwenninger Top Fünf. Sein Fazit: „Ich habe selten ein so gutes Spiel der Wild Wings gesehen; sie hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Tempo, Umschaltspiel und Zweikampf-Verhalten waren einfach klasse. Aber auch Ingolstadt bot eine starke Vorstellung. Beide Torhüter waren super.“Eine überragende Leistung des Verteidigers. Bittner gewann viele Zweikämpfe, verlor nie den Überblick und spielte die Scheibe sehr gut von hinten heraus. An ihm kam keiner vorbei.Eine starke Partie des Schwenninger Torhüters. Strahlmeier war bis zur letzten Minute ein sicherer Rückhalt für seine Mannschaft. Auch das Gegentor in der Verlängerung vermag seine starke Leistung nicht zu trüben.Die bislang beste Leistung des französischen Nationalspielers im Schwenninger Trikot. Spielte elegant, mit hohem Tempo und technisch brillant. Hat auch hervorragend nach hinten bis in die Ecken gearbeitet. Rech wirkt auf mich wie eine geschlossene Tulpe. Wenn die mal aufgeht, mein lieber Schwan! Dann werden wir noch viel Freude an dem Spieler haben.Präsentiert sich in dieser frühen Saisonphase in einer sensationellen Form. Poukkula macht die Räüme frei und setzt seine Stürmerkollegen mit guten Pässen ein. Der Finne ist momentan der konstanteste Schwenninger Stürmer.Überzeugte mit einem großen Laufpensum und guten Pässen. Schade nur, dass seine Stürmerkollegen Andrée Hult und Stefano Giliati zu viel auf eigene Faust versuchen.