Hoheisel schießt Tor des Tages

FC Löffingen gewinnt gegen SC Markdorf knapp mit 1:0

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SC Markdorf 1:0 (1:0) (wm) Löffingen hatte in einer packenden Partie bereits nach zwei Minuten die erste Möglichkeit. Doch Hoheisel wurde gerade noch abgeblockt. Besser lief es für die Platzherren in der 5. Minute, als Bürer mit einem Steilpass Hoheisel bediente und dieser den zunächst von Torhüter Müller abgewehrten Ball zum 1:0 im Tor unterbrachte. In der 11. Minute lief Hoheisel nach einem Steilpass ungestört Richtung Strafraum, legte sich den Ball aber etwas zu weit vor und Markdorfs Sandhas fälschte den Schuss gerade noch ab.

Im Gegenzug hatte Markdorf eine hochkarätige Chance. FCL-Torhüter Osek klärte mit Glück gegen Ensslin. In der 22. Minute verhinderte Osek mit starker Reaktion den Ausgleich durch Bachstein.

Markdorf bestimmte nun das Geschehen und vergab in der 32. Minute wieder eine Chance durch Ensslin, der den Ball freistehend vor Osek am langen Pfosten vorbeischoss. Die Löffinger kamen zu diesem Zeitpunkt nur durch Konter in Richtung Gästetor. Dabei hämmerte Gaudig das Leder über die Latte und ein Schuss von Hoheisel lenkte Torwart Müller noch übers Tor.

In der Pause hatten sich die Gastgeber offensichtlich einiges vorgenommen. Vier Minuten waren gespielt, als sich Hoheisel in den Strafraum durchspielte. Sein Schuss wurde jedoch von Müller pariert. Nach einem Eckstoß verpasste Kopp per Kopf das 2:0. In der 56. Minute vergab Ensslin bei einem Markdorfer Konter aus 10 Metern knapp das mögliche 1:1.

Löffingen erhöhte gegen die zunehmend nervöser agierende Gäste-Elf den Druck. In der 63. Minute scheiterte Kaufmann aus spitzem Winkel an Müller, genauso Weißenberger in der 68. Minute. Markdorf versuchte zwar zumindest einen Punkt mitzunehmen, aber die in der ersten Halbzeit gefährlichen Aktionen blieben Mangelware. Die Löffinger feierten somit einen knappen, aber verdienten Sieg.

Torfolge: 1:0 (5.) Hoheisel; ZS: 95; SR: Packert (Reutlingen)

FC Löffingen: Osek, D.Fuß, Hirschbolz ,Kaufmann, Gaudig (66.Weißenberger), Beha (91.Schwirtz), Schuler (81. Baumann), Kopp, Messmer, Hoheisel (86. Isele), Bürer.