Regionalsport Schwarzwald Hohe Hürde in der Landeshauptstadt

Schwenninger Wiha.Panthers beim MTV Stuttgart gefordert. Trainer Velcic hat die Grippe erwischt

Basketball, Regionalliga: MTV Stuttgart – Wiha.Panthers VS (Samstag, 19.30 Uhr). Die zweite Auswärtsreise in Folge führt die Wiha.Panthers am Samstag in die Landeshauptstadt. Beim MTV Stuttgart erwartet die Doppelstädter eine schwere Aufgabe.

Seit einigen Wochen weist Panthers-Trainer Alen Velcic mit Vorsicht auf die bevorstehende Aufgabe beim Männerturnverein hin. Von den drei Auswärtsspielen Crailsheim, Stuttgart und Mainz ist das kommende beim Tabellensechsten das schwerste. Der MTV hat sich vor allem dank seiner Heimstärke in den vergangenen Wochen im Klassement kontinuierlich nach oben gearbeitet. Von neun Spielen im Stuttgarter Westen entschied die Mannschaft von Trainer Thorsten Böhringer sieben und fügte dort unter anderem auch dem Topteam Koblenz eine empfindliche Niederlage zu. Seit drei Spielen sind die Stuttgarter ungeschlagen und entschieden in der Vorwoche das Derby gegen Tübingen für sich. Die Panthers sind also gewarnt. „Der MTV hat eine gute Mannschaft, die in Heimspielen immer sehr selbstbewusst auftritt. Zwar hat Stuttgart nicht ganz so viele, aber sehr laute Fans“, weiß Schwenningen-Trainer Velcic.

Stuttgarts bester Spieler ist einigen Panthers-Fans noch ein Begriff. Der US-Amerikaner Nick Mosley spielte in der Rückrunde der Saison 2014/2015 für die Panthers. Auch wenn Mosleys Intermezzo in der Doppelstadt nicht von großem Erfolg geprägt war, fand sein ehemaliger Trainer Velcic bereits vor dem Hinspiel ausschließlich lobende Worte über den Center. „Nick ist ein guter Rebounder und Verwerter von zweiten Chancen“, so der Trainer damals. Diese Fähigkeiten spiegeln sich auch in den Zahlen wider. Mosley ist mit 19 Punkten bester Scorer der Stuttgarter, sammelt mit knapp neun Rebounds die viertmeisten der Regionalliga und ist mit eineinhalb Blocks pro Partie auch der beste Korbbeschützer der Liga. Der 2,03 große Center wird es gegen die deutlich größeren Big Men der Panthers jedoch schwer haben. Sowohl Davor Barovic als auch Petar Madunic weisen mit 2,12 Meter Gardemaße für einen Center auf.

Neben Mosley läuft im Stuttgarter Spiel viel über Milos Mandic. Das 20-jährige Talent ist mit 13 Punkten pro Partie zweitbester Scorer des MTV. Danach wird die Rotation der Mannschaft aus der Landeshauptstadt aber dünn, was sie ausrechenbar macht. „Dies hat aber nichts zu bedeuten. Wir dürfen sie nicht unterschätzen und 40 Minuten lang konzentriert sein“, fordert Alen Velcic von seiner Mannschaft und legt damit den Finger direkt in die Wunde.

In den vergangenen Wochen schleichen sich bei den Panthers immer wieder Phasen ins Spiel ein, in denen die Mannschaft nicht hellwach scheint. Dies wollte der Trainer in dieser Woche erneut ansprechen und verbessern. „Wenn man 17 Spiele in Serie gewinnt, besteht die Gefahr, dass man selbstgefällig wird. Das wollen wir ändern. Dies geht zum Beispiel über motivierende Ansprachen oder auch mit neuen Reize in der Trainingsgestaltung.“

Weil der Trainer jedoch seit Beginn der Woche mit einer Grippe fehlt, blieben seine Vorhaben noch auf der Strecke. Noch ist unsicher, ob Velcic am Samstag die Reise in die Landeshauptstadt mitmachen wird. „Ich bin zuversichtlich, dass es klappt“, sagt der Übungsleiter, der sich im anderen Fall auf Co-Trainer Boyko Pangarov senior verlassen kann. „Sollte ich fehlen, hat Boyko mein vollstes Vertrauen. Wir werden dann die Spielweise und die Startaufstellung durchsprechen, der Rest obliegt dann aber ihm.“

Der von Mannschaft und einigen Anhängern gewünschte Fanbus kommt aufgrund der geringen Anmeldungen nicht zustande. Dennoch hoffen die Panthers, dass rund 30 Fans ihre Mannschaft zum Derby in Stuttgart begleiten werden.