Regionalsport Schwarzwald Hohe Auszeichnung für Elke Kritzer

Leichtathletikkreis Schwarzwald-Baar in Brigachtal. Rückblick auf erfolgreiche Saison

Leichtathletik: (h) Auf eine sehr gute Saison blickten die Leichtathleten aus dem Kreis Schwarzwald-Baar zurück. Auf dem Kreistag in Brigachtal wurden die besten Athleten, die von den badischen Meisterschaften bis zu den europäischen Titelkämpfen teilnahmen, mit Pokalen geehrt. Elke Kritzer erhielt die höchste Ehrung des Deutschen Leichtathletikverbandes und erklärte sich bereit, die Kassengeschäfte für die nächsten zwei Jahre zu übernehmen.

Am Mittwoch, 3. Oktober, ist der Kreis Gastgeber des Schülerkreisvergleichskampfes, der die besten Nachwuchsathleten aus Südbaden an den Start bringt. Als Fernziel wurde festgehalten, dass der Kreis möglichst bald eine neue Zeitmessanlage anschaffen muss. Wie bisher gibt es im Kreis keinen gewählten 1. und 2. Vorsitzenden. Es ist das Verdienst von Brita Krebs von der LTG Brigachtal und Regina Kessler vom LV Donaueschingen, die die Geschäftsaufgaben in Eigenregie gemeinsam mit den Vorstandskollegen führen und viel Schwung in die Schwarzwälder Leichtathletik bringen.

Zunächst überreichte Sportwart Günter Steiner Urkunden und Ehrenpreise an die besten Kreisathleten. Tim Assmann, deutscher Vizemeister über 800 m bei der U 18, Manuel Gundelsweiler und Adrian Engstler vom TV Villingen, Christoph Steiner, Anna Reisch und Natascha Wolf von der DJK Villingen sowie Emanuel Molleker, Marcel Willmann, Tobias Richter, Carina Rothweiler, Ferdinand Gilly, Marius Goedel, Tobias Heer, Jakob Egle, Alexander Schwörer, Fabian Spitz, Niklas Huber, Toni Ketterer, Maik Arendt und Sina Kaufmann vom LV Donaueschingen bekamen für ihre Erfolge bei verschiedenen Landesmeisterschaften Pokale überreicht. Natascha Wolf war bei den Europameisterschaften im dänischen Aarhuis international erfolgreich im Einsatz. Als Mannschaft des Jahres wurde einmal mehr der LT Unterkirnach ausgezeichnet, der unter der Federführung von Meinrad Beha bei Läufen aller Art Topplatzierungen einheimste.

Auch die weitere Bilanz kann sich sehen lassen. Bei einer Vielzahl von Veranstaltungen waren Athleten des Kreises mit vorderen Platzierungen erfolgreich. Die Veranstaltungen auf Kreisebene wurden mustergültig organisiert. Allerdings musste festgestellt werden, dass die Teilnehmerzahlen in den älteren Gruppen weiterhin rückläufig waren.

Fritz Münch, Brita Krebs, Jutta und Peter Aufderheide sowie Ehrenmitglied Rolf Rapp sorgten einmal mehr für die Verpflegung der Schüler an den beiden Kreisjugendsporttagen und trugen damit zur Konsolidierung der Kreiskasse bei. Die Veranstaltungen im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia finden in diesem Jahr am 21. Juni (weiterführende Schulen) und 26. Juni (Grundschulen und Paralympics) in Donaueschingen statt. Im Laufe der Sitzung wurden die Termine der Wettkämpfe auf Kreisebene unter Dach und Fach gebracht. Einige Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem benachbarten Kreis Neustadt statt, so zum Beispiel die Blockwettkämpfe, die Mehrkämpfe der älteren Schüler sowie die Wurfwettbewerbe.

Fritz Münch aus Villingen war im Kreis seit 1989 bis zum Kreistag als umsichtiger „Finanzminister“ tätig. Aus Altersgründen verzichtete er auf eine Wiederwahl. Als Nachfolgerin wurde Elke Kritzer von der DJK Villingen gewählt. Hans-Jürgen Klenner aus Geisingen, der bisher als Kampfrichterwart tätig war, kandidierte für dieses Amt nicht mehr. Diese Tätigkeit wird ab sofort Günter Steiner übernehmen, der sich als Sportwart auch um die Abläufe bei Wettkämpfen kümmern wird. Als EDV-Referent steht weiterhin Peter Aufderheide vom TV Villingen zur Verfügung, der von seiner Frau tatkräftig unterstützt wird. Ziel in naher Zukunft ist die Anschaffung einer neuen Zeitmessanlage.

Ottmar Heiler, Vizepräsident des Badischen Leichtathletik-Verbandes, referierte über verschiedene Themen auf Verbandsebene. Obwohl die Anzahl von Kunststoffanlagen seit Jahren immer mehr zunimmt, konnten nur schwer Ausrichter für die Landesmeisterschaften gefunden werden. Die beiden letzten Veranstaltungen, darunter die badischen Einzelmeisterschaften der Aktiven sowie die Mannschaftsmeisterschaften, konnten bisher noch nicht unter Dach und Fach gebracht werden. Vorbildlich zeigte sich der Kreis bei der Ausbildung von lizensierten Kampfrichtern. Vor kurzem wurde die Rekordzahl von 40 Sportlern gezählt, die an der eintägigen Grundausbildung in Donaueschingen mit Erfolg teilnahmen. Bei den letztjährigen badischen Mannschaftsmeisterschaften, die kurzfristig nach Löffingen verlegt wurden, waren viele Kampfrichter und Helfer des Kreises im Einsatz. Für die Jugendfreizeit im Rahmen der Europameisterschaften in Berlin sind noch einige Plätze frei. Meldungen sollten möglichst bald an den Verband gerichtet werden.

Zum Schluss nahm Heiler eine besondere Auszeichnung vor. Elke Kritzer von der DJK Villingen erhielt die Ehrennadel des Deutschen Leichtathletikverbandes (BLV) für ihren jahrzehntelangen Einsatz als Trainerin und Organisatorin von Wettkämpfen.