Regionalsport schwarzwald Hoffnungen des FC Neustadt sinken Richtung Nullpunkt

Hochschwarzwälder unterliegen auf eigenem Platz mit 2:5 Toren

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – 1. FC Rielasingen-Arlen 2:5 (1:2). Nach der erneuten Heimniederlage sinken Neustadts Hoffnungen auf den Klassenerhalt immer schneller Richtung Nullpunkt. Das 0:1 (4.) resultierte aus einem verwandelten Strafstoß von Rene Greuter. Nach 20 Minuten erhöhte Kevin Kling auf 0:2. Auch den dritten Treffer in dieser Partie erzielten die Gäste, als sie nach einer halben Stunde mit einem Eigentor den Neustädter Anschlusstreffer zum 1:2 ermöglichten.

Acht Minuten nach Wiederanpfiff gelang Kevin Kling nach einem Freistoß das 1:3, dem Frank Stark in Minute 73 das 1:4 folgen ließ. Als Rielasingen nur 60 Sekunden später per Foulelfmeter durch Stark das 1:5 erzielte, war die Entscheidung gefallen. In der 83. Minute wurde Tobias Gutscher vom Gästekeeper Klose im Strafraum gefoult. Sam Samma ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß zum 2:5-Endstand. Tore: 0:1 Greuter (4. FE), 0:2 Kling (20.), 1:2 Strauß (30. Eigentor), 1:3 Kling (53.), 1:4 Stark (73.), 1:5 Stark (74. FE), 2:5 Samma (83. FE). SR: Nübling (Freiburg), ZS: 150.

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Weerakkody, Bruhn, Heitzmann, Mundinger, Falkowski (81. Gibba), Feger (77. Tritschler), Katava, R. Schubnell (73. Eckert), Samma.