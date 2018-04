"Hoffe auf Lenzkirch"

Kay Ruf, Trainer des SV Hinterzarten, tippt den 22. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) SV Göschweiler – FC Löffingen II. „Schlusslicht Göschweiler wird es schwer haben, sich aus der Abstiegszone zu befreien. Löffingen will sich im Stadt-Derby für das 1:10 gegen uns rehabilitieren. Ich tippe 3:1 für die Löffinger.“

TuS Oberbaldingen – SSC Donaueschingen. „Die Donaueschinger sind für uns ein ganz heißer Konkurrent um Platz eins. Man wird es mir nachsehen, dass ich Oberbaldingen einen besonders guten Tag wünsche. Oberbaldingen war gegen uns stark. Ein 3:2-Erfolg der Gastgeber wäre ganz in unserem Interesse.“

FC Neustadt II – SV Gündelwangen. „Neustadt hat offenbar gewaltige personelle Sorgen. Gündelwangen erscheint mir da stabiler. Mein Tipp: 1:2.“

FV Möhringen – FC Pfohren. „Möhringen hat am Mittwoch nur einen Punkt geholt. Fast zu wenig, um sich unten in der Tabelle zu befreien. Auch gegen Pfohren ist ein Sieg Pflicht. Die Pfohrener gewinnen jedoch mit 3:1.“

FC Lenzkirch – FC Bräunlingen. „Auch in dieser Partie gebe ich einen Tipp ab, der in unserem Interesse ist. Lenzkirch hat am Mittwoch fünf Tore geschossen. Ein 2:1-Sieg der Lenzkircher würde uns sehr gefallen.“

SV Öfingen – SV Grafenhausen. „Grafenhausen habe ich im Kampf um die ersten zwei Plätze noch nicht abgeschrieben. Öfingen ist zwar auch in einer guten Form, aber Grafenhausen gewinnt mit 2:0.“

FC Hüfingen – FC Bad Dürrheim II. „Hüfingen steht bei erst 15 Punkten das Wasser bis zum Hals. Eigentlich ist Bad Dürrheim besser, aber es gibt auch da personelle Sorgen. Die Hüfinger setzen sich mit 2:0 durch.“

SV Eisenbach – SV Hinterzarten. „Unser 10:1-Sieg am Mittwoch war stark. Aber wir dürfen uns nicht ausruhen, denn Eisenbach ist aktuell in einer guten Verfassung. Auf uns wartet keine einfache Aufgabe. Zudem ist der Platz in Eisenbach ein Vorteil für die Gastgeber.“