Regionalsport Schwarzwald Höhenflug der Wild Wings geht weiter: 2:1 gegen ERC Ingolstadt

Schwenningen gewinnt das Heimspiel vor 3588 Zuschauern. Fleury und Giliati treffen.

Eishockey: Spiele gegen Ingolstadt – das passte in dieser Saison zuvor noch nicht wirklich bei den Wild Wings. In beiden ersten Vergleichen gegen die Bayern gingen die Schwenninger jeweils als Verlierer vom Eis. Doch ganz nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ hatte sich das Team von Trainer Pat Cortina für das dritte Aufeinandertreffen einiges vorgenommen, und nun ist auch dieser Gegner zum ersten Mal geschlagen. Das Selbstvertrauen, das durch die jüngsten Erfolge kräftig angewachsen ist, war von der ersten Sekunde an deutlich zu sehen. Nichts zu spüren davon, dass mit den verletzten Markus Poukkula, Mirko Sacher, Mirko Höfflin drei wichtige Spieler fehlten. Dafür kehrte Marc El-Sayed nach wochenlanger Verletzungspause überraschend wieder zurück.

Die Wild Wings waren im ersten Spielabschnitt klar die bessere Mannschaft, meist einen Schritt schneller als die Ingolstädter und auch präziser bei den Pässen. Einziges Manko der Schwenninger: Sie erspielten sich nur wenige Torchancen. Wenn sich doch mal eine Gelegenheit bot, brachten die Wild Wings den Puck nicht an Gäste-Torhüter Jochen Reimer vorbei. Es bleibt so: Zuhause tun sich die Wild Wings weiterhin schwer mit dem Toreschießen. Auf der Gegenseite hatte SERC-Torhüter Dustin Strahlmeier recht geruhsame 20 Anfangsminuten. Lediglich wenige Sekunden vor Drittelende musste er sich bei einer Chance gegen Jacob Berglund auszeichnen. Auch dies spricht für die Wild Wings der Saison 2017/18: Die Defensive ist – vor allem zu Hause – bärenstark.

So gut die Wild Wings im ersten Drittel waren, so schlecht begann das Mitteldrittel für die Schwenninger. Gerade mal 39 Sekunden waren gespielt, da erzielten die Panther die schmeichelhafte Führung. Brandon Buck hatte freie Schussbahn und nutzte dies zum 0:1. Als kurz darauf Wild Wings-Stürmer Andree Hult auf die Strafbank musste und die Ingolstädter immer mehr in Fahrt kamen, drohte weiteres Ungemach für Schwenningen. Doch die Wild Wings überstanden diese kritische Phase. Kaum waren sie wieder komplett, schlugen sie zu. Damien Fleury sorgte in der 25. Minute mit seinem Treffer für den Gleichstand.

Nun übernahmen Schwenninger wieder das Kommando auf Eis. Ingolstadt steigerte sich zwar im Vergleich zum ersten Drittel, doch das stärkere Team waren auch im zweiten Abschnitt die Schwenninger. Diesmal ernteten sie auch die Früchte ihrer Arbeit. Eine herrliche Kombination der Marke Extraklasse über Will Acton und Istvan Bartalis vollendete Stefano Giliati in Minute 31 mit dem 2:1. Es folgten einige Möglichkeiten, um auf 3:1 zu erhöhen. Die Wild Wings ließen sie ungenutzt, nahmen aber zumindest die knappe 2:1-Führung mit in die Pause.

Im Schlussdrittel hätten die Schwenninger frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen können, als sie zwei Spieler mehr auf dem Eis hatten. Doch Simon Danner und Andree Hult vergaben selbst klarste Chancen. Ingolstadt baute in der Schlussphase der Partie mächtig Druck auf. In der Helios-Arena begann noch einmal das große Zittern. Doch Dustin Strahlmeier ließ sich nicht mehr überwinden. Es blieb beim knappen und verdienten Heimsieg. Der Schwenninger Höhenflug geht weiter.