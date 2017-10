Regionalsport Schwarzwald Hockey-Herren: Super Auftakt in "englische Woche"

Spielgemeinschaft gewinnt in Stuttgart 4:2. Am Dienstag zuhause 1:1 gegen Mannheim

Feldhockey, 1. Verbandsliga: (job) Mit einen Sieg und einem Unentschieden starteten die Hockey-Herren aus Villingen-Schwenningen in die „englische Woche“ mit vier Spielen.

HTC Stuttgarter Kickers – SG Villingen-Schwenningen 2:4 (1:2). (job) Eine geschlossene Teamleistung sowie eine effiziente Chancenverwertung bescherten den Doppelstädtern den Sieg beim Aufsteiger. „Viel besser hätte es nicht laufen können: Der Zeitpunkt der Treffer, die taktische Marschroute, der Einsatz und letztlich auch das Ergebnis“, freute sich SG-Trainer Philipp Bauer, der selbst mit dem Hockeyschläger auf dem Platz stand, über den nahezu perfekten Auftritt in Stuttgart.

Dabei fehlte der Spielgemeinschaft im Vergleich zur Auftaktniederlage gegen Lahr/Offenburg (3:4) ein Großteil der Offensive: Christian Arnold, Tobias Dietz, Christian Hauser, Konstantin Schaller und Peter Simon. Davon ließen sich die Gäste nicht beeindrucken. Mit der ersten Aktion der SG Villingen-Schwenningen zappelte der Ball im Netz: Jens Rosenberger erzielte das frühe 0:1 (2.).

Die Stuttgarter Mannschaft, mit reichlich Bundesliga-Erfahrung in ihren Reihen, schien etwas überrascht zu sein und brauchte einige Minuten, um den Rückschlag zu verdauen. Zwar gelang es der Heimelf immer wieder, bis an den Schusskreis der Doppelstädter zu kommen, doch meistens behielt die Abwehrreihe um Kapitän Marc Kling, Dominik Nopper, Oliver Oehrle und SG-Schlussmann Marc Hensel die Oberhand. Erst eine Strafecke für Stuttgart brachte Gefahr für Villingen-Schwenningen und bedeutete prompt den 1:1-Ausgleich (24.). Doch auf der Gegenseite fand die Hockey-SG die passende Antwort. Dominik Nopper erzielte ebenfalls per Ecke die erneute Führung zum 1:2 (27.).

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste in den entscheidenden Szenen immer einen Schritt schneller als der Gegner. So auch bei der Hereingabe Rosenbergers auf Spielertrainer Bauer, der den Ball aus zwei Metern nur noch zur 1:3-Führung abklappen musste (39.). Mit dem Vorsprung im Rücken beschränkte sich Villingen-Schwenningen auf ein schnelles Umschaltspiel. Der taktische Plan ging auf. SG-Stürmer Marcel Rohrer eroberte an der Mittellinie den Ball und hatte freie Bahn bis zum Stuttgarter Tor, wo er den Ball am Torhüter zum 1:4 (55.) vorbeischob. In der Schlussviertelstunde setzten die „Kickers“ alles auf eine Karte und kamen zwei Minuten vor Abpfiff auf 2:4 heran. Doch der Sieg war den Gästen nicht mehr zu nehmen.

Es spielten: Marc Hensel – Marc Kling (C), Oliver Oehrle, Dominik Nopper (1) – Joshua Bruns, Jonas Maier, Marius Stadler, Jan Steffen – Philipp Bauer (1), Marcel Rohrer (1), Jens Rosenberger (1).

SG Villingen-Schwenningen – TSV Mannheim 1:1 (0:1). Die Hockey-Herren tankten mit dem Unentschieden gegen den Ligaprimus aus Mannheim viel Selbstvertrauen für die zwei restlichen Duelle gegen Ludwigsburg (Samstag) und Heidenheim (Sonntag). „Kompliment für diese Energieleistung. Wir haben gegen eine individuell stärkere Mannschaft gut dagegengehalten und diesen Punkt mehr als verdient“, fand SG-Trainer Philipp Bauer lobende Worte.

Mit Konstantin Schaller, Peter Simon, Tobias Dietz und Thomas Markuleski kehrten wieder einige Säulen zurück ins Team. Dennoch taten sich die Gastgeber auf dem Naturrasen im Villinger Friedengrund gegen den Oberliga-Absteiger zunächst schwer. Die Gäste aus der Kurpfalz nutzten die freien Räume besser und erzielten in Minute 18 den Führungstreffer.

Im zweiten Spielabschnitt ließen die Mannheimer nach, während die Hockey-Spielgemeinschaft immer häufiger vor dem gegnerischen Tor aufkreuzte. Nach einem Freischlag nahe der Viertellinie fand Flügelspieler Tobias Dietz mit einer Flanke Stürmer Jens Rosenberger am langen Pfosten, der nur noch zum Ausgleich einschieben musste – 1:1 (47.). Bei diesem Spielstand blieb es auch.

Es spielten: Hensel – Kling (C), Markuleski, Nopper, Oehrle – Bauer, Bruns, Dietz, Schaller, Simon, Steffen – Rohrer, Rosenberger (1).