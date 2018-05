Donaueschingen Hochkarätiges Starterfeld bei SWB-Open

Großes Tennisturnier in Donaueschingen. 2000 Euro Preisgeld winken

Tennis: Mit einem Turnier im Nachwuchsbereich, einem LK-Turnier sowie den SWB-Open für Damen und Herren sowie Herren 40 und 50 wird bei der Schwarzwald-Baar-Sommer-Challenge auf der Anlage des TC BW Donaueschingen von Mittwoch bis Sonntag hochkarätiger Tennissport geboten. Bei den Stars von morgen gehen in den Altersklassen U8 bis U18 über 50 Nachwuchsspieler an den Start. Auch die Senioren über 40 und 50 greifen am Donnerstag zu ihren Tennisschlägern.

Im Mittelpunkt des Geschehens stehen allerdings die SWB-Open für Damen und Herren, bei denen es neben Ranglistenpunkten um ein Preisgeld von insgesamt 2000 Euro geht. Bei den Herren haben sich insgesamt 37 Teilnehmer gemeldet, sodass in dieser Konkurrenz ab Donnerstag eine Qualifikationsrunde gespielt wird. Im Hauptfeld dabei sind die Finalisten 2015, Tomislav Maras (SC Eching), und Marvin Vogt (TC BW Donaueschingen), der Sieger von 2016, Noah Rockstroh (TC Markdorf), sowie Vorjahresgewinner Leandro Portmann (Leipziger TC).

Angeführt wird das Tableau allerdings von Marvon Schaber (TC Schönberg/Freiburg-St. Georgen), der aktuellen Nummer 227 der Deutschen Rangliste. Gesetzt ist auch der Ex-Villinger Denis Kapric, der für den TC BW Oberweier antritt. Vom Gastgeber sind neben Marvin Vogt auch noch Florian Braunschweiger, Tomas Zivnicek und Matthias Vater sowie die „Jungen Wilden“ Lukas Krause, Nico-Dario Vater, Maximilian Jäggle, Philipp Federle sowie Elias Bosch am Start. Der TC BW Villingen schickt Andy Drzyzga sowie den frischgebackenen U16-Bezirksmeister Patrick Putschbach ins Rennen. Man darf vor allem auf das Abschneiden der Nachwuchstalente gespannt sein.

22 Damen kämpfen um den Titel in ihrer Konkurrenz, allen voran Rebeka Kern (TC Bernhausen), die Nummer 204 in Deutschland. Mit Vanessa Göpfert und Lisa Küng treten zwei Oberligaspielerinnen aus Donaueschingen an, mit dabei ist auch Amelie Rehwald. Für den TC BW Villingen gehen Franziska Putschbach und Marielle Huchler an den Start.

Die Spiele im Hauptfeld beginnen am Freitag. Die Halbfinals und die Endspiele sind für den Sonntag vorgesehen. Neben den Einzel-Begegnungen steht auch eine Mixed-Konkurrenz auf dem Programm.