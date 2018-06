Regionalsport Schwarzwald "Hochemmingen hat einen Lauf"

Björn Schlageter, Trainer des TuS Bonndorf, tippt den 29. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit 29 Punkten hat der TuS Bonndorf in der Rückrunde die zweitbeste Bilanz aller 16 Bezirksligisten. Trainer Björn Schlageter, der in der Winterpause das Amt übernommen hat, tippt für den SÜDKURIER den 29. und vorletzten Spieltag.

FC Brigachtal – FV Marbach. „Brigachtal braucht jeden Zähler für den Klassenerhalt, was natürlich einen gewissen Druck erzeugt. Marbach kann dagegen befreit aufspielen und hat in meinen Augen eine bessere Rück- als Vorrunde gespielt. Ich tippe 1:3.“

FC Dauchingen – FC Pfaffenweiler. „Dauchingen ist theoretisch bei 30 Punkten noch nicht ganz gesichert und sollte nach Möglichkeit punkten. Daran glaube ich indes nicht, denn Pfaffenweiler ist sehr stark und will am letzten Spieltag auf eigenem Platz gegen Hochemmingen ein mögliches Endspiel um Rang zwei erzwingen. Ich tippe 0:3.“

FC Gutmadingen – DJK Donaueschingen II. „Wir haben vor zwei Wochen gegen die Donaueschinger gespielt. Die Elf hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich traue der DJK auch in Gutmadingen einiges zu. Gutmadingen muss siegen, um die eigenen Chancen auf die Landesliga-Aufstiegsspiele zu wahren. Mein Tipp lautet 2:1 für Gutmadingen.“

SV Überauchen – SG Riedöschingen/Hondingen. „Ich erwarte ein Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Mein Tipp lautet 1:1, auch wenn dieses Ergebnis beiden Teams im Kampf um den Ligaerhalt nicht hilft. Wir haben am vergangenen Wochenende in Riedöschingen gespielt und gesehen, dass diese Elf keinesfalls den Eindruck eines Tabellenschlusslichts erweckt.“

TuS Bonndorf – FC Königsfeld . „Königsfeld hat in der Rückrunde nur zehn Punkte geholt, was wohl in erster Linie den personellen Sorgen geschuldet ist. Wir wollen im letzten Heimspiel der Saison einen Sieg, um uns würdig von unseren Fans zu verabschieden. Wir haben eine sehr gute Rückrunde gespielt.“

FC Hochemmingen – SV Hölzlebruck. „Hochemmingen hat aktuell einen Lauf. Die Mannschaft scheint die Aussicht auf Platz zwei zu beflügeln. Hölzlebruck ist kein einfacher Gegner und immer zu beachten. Dennoch: Hochemmingen lässt sich nicht mehr aufhalten und gewinnt 2:0.“

FV Tennenbronn – SG Riedböhringen/Fützen. „Tennenbronn hatte den Saisonhöhepunkt mit dem Pokalfinale. In der Liga läuft aktuell nicht sehr viel. Das ist die Chance der Gäste, die mit 2:1 Toren gewinnen.“

SV TuSImmendingen – SV Geisingen. „Die 1:5-Heimniederlage von Geisingen am vergangenen Spieltag gegen Überauchen hatte wohl keiner auf der Rechnung. Noch einmal sollte das dem Meister nicht passieren. Es ist ein Derby mit zwei sicherlich hoch motivierten Mannschaften. Mein Tipp lautet 1:3.“