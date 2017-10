Hirschbolz schnürt den Doppelpack

Fußball-Landesliga: FC Löffingen – SG Dettingen–Dingelsdorf 2:0 (1:0). (löf) Nach zuletzt drei Niederlagen übernahm Löffingen schnell das Kommando und hatte durch Hoheisel (2./7.) die ersten Chancen. Auf der anderen Seite klärte Osek einen Konter der Gäste.

Nun war der Gastgeber endgültig wach und es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Nachdem Weißenberger (10.) noch allein vor dem Tor vergab, war es in Minute 13 Hirschbolz, der nach Zuspiel von Gaudig zum 1:0 traf. Weiter ging es mit Chancen im Minutentakt. Weißenberger (15.) scheiterte am Torhüter und Fuss an der Querlatte. Erst ab der 27. Minute kamen die Gäste wieder gefährlich vor das Löffinger Tor. Osek parierte einen Schuss von Stadelhofer (32.) sehr gut. 60 Sekunden später rettete Osek einem Kopfball von Büttner, Löffingen gab in der Phase das Spiel aus der Hand. Grund dafür waren viele Fehlpässe im Mittelfeld. Gaudig (40.) vergab nach Zuspiel von Schuler. Zwei Zeigerumdrehungen später zwang Stadelhofer Osek zu einer guten Parade.

Nach der Pause bot sich das gleiche Bild. Der Gastgeber begann schwungvoll. Nach nur drei Minuten verwertete Hirschbolz ein Zuspiel von Gaudig zum 2:0. Das gab dem Gastgeber die nötige Ruhe. Nach einer Stunde verlagerte sich das Spielgeschehen ins Mittelfeld, wobei Löffingen immer Herr der Lage war. Hoheisel (69.) schoss über das Tor. Die SG hatte noch eine Chance durch Janssen. Der Schuss stellte den Löffinger Torwart jedoch vor keine größeren Probleme. Die letzten fünf Minuten gehörten wieder dem Gastgeber. Isele (85.) vergab nach schönem Zuspiel von Hirschbolz die Chance zum 3:0. Die Gastgeber siegten in einem eher durchschnittlichen Landesligaspiel verdient. Tore: 1:0 (12.), 2:0 (48.) beide Kim Hirschbolz, ZS: 120.

FC Löffingen: Osek, Weißenberger, Hirschbolz (90. Beha), Kaufmann, Gaudig, (70. Zimoch), Schuler, Baumann (61. Schwirtz), Messmer, Hoheisel (81.Isele), Bürer.