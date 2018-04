Regionalsport Schwarzwald Hinterzartener Schützenfest

Nachholspiele in der Kreisliga A, Staffel 2. Torhüter Klotz rettet Pfohren den Sieg

Fußball, Kreisliga A, Staffel 2:FC Löffingen II – SV Hinterzarten 1:10 (0:6). Hinterzartener Schützenfest: Die Löffinger Reserve kam kräftig unter die Räder und war chancenlos. Tore: 0:1 (2.) Mario Groß, 0:2 (9.) Timo Braun, 0:3 (20.) Julian Eckert, 0:4 (24.) Kevin Steiert, 0:5 (32.) Groß, 0:6 (42.) Eckert, 0:7 (60.) Kay Ruf, 0:8 (62.) Vencimo Micael Do Cabo, 0:9 (77.) Daniel Martin, 1:9 (79.) Simon Weißenberger, 1:10 (86.) Eckert. ZS: 60. SR: Adnan Dracic (VS). Bes. Vork.: Rot (30.) Andreas Happle, Löffingen

FC Lenzkirch – FC Hüfingen 5:2 (2:2). Im ersten Abschnitt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe, sodass die Partie ausgeglichen verlief. Folglich stand ein gerechtes 2:2 zur Pause. Während es Hüfingen mit Kontern versuchte, war der FC Lenzkirch spielerisch besser. Nach dem Seitenwechsel dominierte der Gastgeber. Das Ergebnis ging in Ordnung. Tore: 0:1 (11.) Ferdi Simsek, 1:1 (22.) Zeljko Cosic, 1:2 (27.) Luca Ohnmacht, 2:2 (33.) Indir Kurdic, 3:2 (75.) Daniel Karcher, 4:2 (83.) Cosic, 5:2 (85.) Jonas Friedrich. ZS: 100. SR: Kurt Tröndle (Bonndorf).

SV Grafenhausen – SV Göschweiler 5:0 (3:0). Göschweiler war von Beginn an chancenlos. Bereits nach fünf Minuten eröffnete Blerim Kushutani den Torreigen zum 1:0. Dann folgte der Auftritt von Florian Haselbacher, der binnen zwei Minuten einen Doppelpack schnürte und in Hälfte zwei den dritten Treffer folgen ließ. Christoph Gatti setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt an eine einseitige Partie. Tore: 1:0 (5.) Kushutani, 2:0 (10.) Haselbacher, 3:0 (12.) Haselbacher, 4:0 (58.) Haselbacher, 5:0 (61.) Gatti. ZS: 80. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

FC Pfohren – TuS Oberbaldingen 2:1 (1:1). Pfohren verschlief die Anfangsphase komplett und geriet durch Saja Jallow folgerichtig in Rückstand. Danach steigerten sich die Gastgeber. David Gemon staubte zum 1:1 ab. Nach der Pause war Pfohren klar besser. Marius Wiehl vollendete eine schöne Kombination zum Siegtreffer. Torhüter Felix Klotz parierte in der Schlussminute einen Oberbaldinger Elfmeter. Tore: 0:1 (15.) Jallow, 1:1 (33.) Gemon, 2:1 (80.) Wiehl. ZS: 120. SR: Maximilian Schreiber (Bonndorf). Bes. Vork.: Felix Klotz hält Oberbaldinger Elfmeter (90.).

FV Möhringen – SV Eisenbach 1:1 (0:1). Das brisante Kellerduell endete ohne Sieger. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte ging Eisenbach mit einem schönen Angriff durch Kevin Rontke in Führung. Nach der Pause war Möhringen klar besser und kam durch einen Elfmeter durch Stephan Paulsen zum verdienten Ausgleich. Unterm Strich kann Eisenbach mit dem Punkt besser leben. Tore: 0:1 (26.) Rontke, 1:1 (71.) Paulsen. ZS: 80. Schiedsrichter: Sasa Matosevic (Schwenningen).