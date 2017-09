Regionalsport Schwarzwald Hinterzarten übernimmt Tabellenführung

Sechster Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2: Eisenbach überrascht gegen Bad Dürrheim.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (ms) TuS Oberbaldingen – SV Hinterzarten 0:2 (0:1). Christoph Ehlert brachte die Gäste nach 18 Minuten verdient in Führung, als er eine Kombination trocken abschloss. Nur Sekunden nach Anpfiff der zweiten Hälfte erzielte Timo Braun das 0:2, von dem sich Oberbaldingen nicht mehr erholte. Tore: 0:1 (18.) Ehlert, 0:2 (46.) Braun. ZS: 120. SR: Kevin Kneipp (Eisenbach).

FC Neustadt II – SSC Donaueschingen 2:6 (0:2). Nachdem Enrico Kirch und Bouba Sila den SSC bereits in Hälfte eins auf die Siegerstraße gebracht hatten, wurde es in Hälfte zwei ein deutlicher Kantersieg für Donaueschingen. Tore: 0:1 (17.) Kirch, 0:2 (42.) Sila, 1:2 (53.) Baibarak, 1:3 (58.) ET, 1:4 (69.) Jochen Reihs, 2:4 (73.) Manuel Werner, 2:5 (84.) Sila, 2:6 (87.) Sebastian Charton. ZS: 80. SR: Stefan Wagner (Weilheim).

SV Öfingen – FC Bräunlingen 0:4 (0:3). Öfingen verschlief die Anfangsphase komplett. Nach 22 Minuten stand es schon 0:3 für die Gäste. Danach steigerten sich die Hausherren und hielten das Spiel offen. Doch mit dem 0:4 durch Jonas Wehinger in Minute 69 waren alle Zweifel am Sieg der Gäste beseitigt. Tore: 0:1 (7.) Philipp Müller, 0:2 (14.) Dominik Emminger (FE), 0:3 (31.) Emminger, 0:4 (69.) Wehinger. ZS: 70. SR: Berke Yilmaz (Villingen).

FC Lenzkirch – FC Pfohren 0:2 (0:0). Ein verdienter Sieg für Pfohren. Nach torloser erster Hälfte nutzte Marius Wiehl einen Ballverlust der Lenzkircher und überlupfte den Torhüter zum 0:1. Danach warfen die Gastgeber alles nach vorne und wurden kurz vor Schluss durch Manuel Meder klassisch ausgekontert. Tore: 0:1 (65.) Wiehl, 0:2 (86.) Meder. ZS: 100. SR: Michael Fischer (Friedenweiler).

FV Möhringen – FC Löffingen II 2:3 (2:2). Möhringen startete gut: Lucas Tschaut brachte die Hausherren nach einer Viertelstunde in Führung. Nur vier Zeigerumdrehungen später glich Nico Klein für Löffingen aus. Dann folgten zwei weitere schnelle Tore vor der Pause: Erst traf Alexander Kornienko für die Gäste, ehe Christian Ngono mit dem Halbzeitpfiff erneut ausglich. Nach der Pause bestimmte Löffingen das Geschehen. Kornienko schloss einen schönen Angriff über den Flügel zum Siegtreffer der Gäste ab. Tore: 1:0 (15.) Tschaut, 1:1 (19.) Klein, 1:2 (40.) Kornienko, 2:2 (45.) Ngono, 2:3 (65.) Kornienko. ZS: 80. SR: Konrad Matheis (Sauldorf).

FC Hüfingen – SV Grafenhausen 0:3 (0:0). Nach torloser erster Halbzeit brachte Florian Haselbacher die Gäste in Minute 49 auf die Siegerstraße. Nach einer Stunde legte Blerim Kushtuani zum 0:2 nach. Hüfingen agierte in der Folge offensiver, wurde aber in der Schlussminute durch Lars Morath klassisch zum 0:3 ausgekontert. Tore: 0:1 (49.) Haselbacher, 0:2 (60.) Kushtuani, 0:3 (90.) Morath. ZS: 100. SR: Daniel Rozic (St. Georgen).

SV Eisenbach – FC Bad Dürrheim 2:2 (1:0). Überraschung in Eisenbach: Die Gastgeber gingen nach 30 Minuten durch einen Distanzschuss von Yannick Raufer in Führung. Nach der Pause drehte Bad Dürrheim auf und stellte durch einen Doppelpack von Dimitri Krenz auf 1:2. In der Nachspielzeit erzielte Jens Schuler per Elfmeter den verdienten Endstand. Tore: 1:0 (30.) Raufer, 1:1 (69.) Krenz (FE), 1:2 (73.) Krenz, 2:2 (90.+3) Schuler. ZS: 60. SR: Jörg Ziebold (Wasser-Kollmarsreute).