Regionalsport Schwarzwald Herber Dämpfer für FC 08 Villingen

Nullachter verlieren Duell der Aufsteiger. Gastgeber TSG Backnang spielt viel aggressiver

Fußball-Oberliga: TSG Backnang – FC 08 Villingen 1:0 (1:0). (mp) Kaum hatten die Villinger die Tabellenspitze erklommen, mussten sie den Platz an der Sonne auch schon wieder abgeben. Durch die Niederlage im Aufsteigerduell bei der TSG Backnang fiel der FC 08 auf den zweiten Platz zurück.

Bei den Nullachtern gab es einen Wechsel gegenüber dem Spiel gegen Nöttingen. Für den leicht angeschlagenen Tobias Weißhaar begann Damian Kaminski. Vor 300 Zuschauern im Backnanger Etzwiesenstadion war schnell zu erkennen, dass die Gastgeber hochmotiviert für diese Partie gegen den Spitzenreiter waren und die Negativserie von zuvor fünf Niederlagen in Folge beenden wollten. Aggressiv in den Zweikämpfen und mit hohem Tempo versuchte die TSG gleich, das Spiel an sich zu reißen. So sahen sich die Nullachter in die Defensive gedrängt und zeigten sich sichtlich überrascht, dass der Gegner mit dieser großen Dynamik begann. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe die Gastgeber gefährlich vor dem Gästetor auftauchten und der agile Dominic Sessa mit einem Schuss aus der Drehung den Pfosten traf.

Nach knapp einer halben Stunde tauchten die Nullachter erstmals vor dem gegnerischen Tor auf. Nedzad Plavci passte den Ball auf den Flügel zu Cristian Giles, aber die Hereingabe des Spaniers war zu überhastet und Backnangs Torhüter Pascal Bartram konnte den Ball mühelos aufnehmen. Auf der Gegenseite war es erneut Sessa, aber Nullacht-Torhüter Christian Mendes zeigte sich gegen den TSG-Angreifer auf dem Posten. In der 35. Spielminute folgte die beste Szene der Schwarzwälder. Nach Zuspiel von Plavci scheiterte Tevfik Ceylan an Backnangs Torhüter. Der Nachschuss von Giles wurde von einem gegnerischen Spieler knapp vor der Torlinie geklärt. In der 39. Minute gelang den Platzherren die Führung. Julian Geldner setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte zur Mitte, wo sich TSG-Angreifer Mario Marincic, mit dem Rücken zum Tor, um Nullacht-Innenverteidiger Dragan Ovuka herumdrehte und mit links in die lange Ecke zum 1:0 für Backnang abschloss.

Zur zweiten Halbzeit brachte Nullacht-Trainer Jago Maric Kapitän Benedikt Haibt für Außenverteidiger Gianluca Serpa und verstärkte somit die Offensive. Obwohl Backnang in der 50. Minute durch Sessa noch eine gute Möglichkeit hatte, die von Ovuka geklärt wurde, kamen die Gäste in der Folge besser in die Partie. Plavci scheiterte aus spitzem Winkel an Backnangs Torhüter Bertram (60.), dann traf Damian Kaminski per Kopf, nach Ecke von Stjepan Geng, lediglich den Pfosten (62.). In der 64. Minute war es Giles, der im gegnerischen Strafraum abzog, aber Bertram per Fußabwehr klärte. Backnang tauchte kaum noch vor dem gegnerischen Tor auf. Die einzig nennenswerte Torchance in der zweiten Halbzeit hatte Athanasios Coutroumpas, der in Minute 72. an Mendes scheiterte. In der 81. Minute feierte Pablo Gil (er kam für Manuel Stark) nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback.

In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorne. Einen Schussversuch von Haibt wurde zur Ecke abgeblockt (86.) und in der Nachspielzeit hätte „Joker“ Pablo Gil beinahe noch für den Ausgleich gesorgt, als der Spanier nach einer Freistoßflanke von Geng per Direktabnahme den Ball über die gegnerische Querlatte zog. So blieb es beim 1:0 für Backnang. „Die Niederlage war verdient. Wir hatten einfach nicht die Aggressivität auf dem Platz wie der Gegner. Vielleicht war unter der Woche die Euphorie bei uns zu groß. Ich habe immer gesagt: Wenn wir nicht zu einhundert Prozent unsere Leistung abrufen, wird es gegen jeden Gegner in dieser Liga sehr schwer. Der Sieg für Backnang war verdient“, sagte Jago Maric. Sein Trainerkollege Beniamino Molinari freute sich über die kämpferisch starke Leistung seiner Mannschaft und die Tatsache, dass der Negativtrend von Backnang gestoppt wurde.

Nach zuvor vier Siegen in Folge bedeutete das 0:1 die dritte Saisonniederlage für den FC 08, der mit einem Punkt Rückstand auf den neuen Tabellenführer TSG Balingen auf den zweiten Platz zurückrutschte. Am Samstag erwarten die Nullachter den Karlsruher SC II im Friedengrund. Tor: 1:0 Mario Marincic (39.). Schiedsrichter: Jakob Paßlick (Gengenbach). Zuschauer: 300

FC 08 Villingen: Mendes, Serpa (46. Haibt), Ovuka, Niedermann, Stark (81. Gil), Wehrle, Geng, Ceylan, Giles, Kaminski (70. Weißhaar), Plavci. SR: Jakob Paßlick (Gengenbach).