Henseleit und das etwas andere Geburtstagsgeschenk

Rückblick auf den 21. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga mit Analysen der Schwarzwälder Trainer

Fußball-Bezirksliga: (daz) Keine Blöße gab sich am Wochenende das Spitzenquartett. Alle vier feierten Siege. Im Tabellenkeller holte nur Schlusslicht Überauchen einen Punkt, bleibt aber im Besitz der Roten Laterne.

Einen 8:0-Kantersieg feierte der Tabellenzweite FC Gutmadingen auf eigenem Platz gegen Marbach und hat mit nunmehr 56 Treffern die meisten Tore in der Liga geschossen. „Wir waren bei der Chancenverwertung sehr effektiv, wobei ich mir von Marbach nach meinen letzten Eindrücken mehr versprochen hatte. Aber mit der schnellen 3:0-Führung war die Partie schon frühzeitig entschieden“, resümiert Trainer Steffen Breinlinger. Mit der Torausbeute war der Coach sehr zufrieden, weniger mit der spielerischen Leistung. Da habe sich die Elf Steigerungsmöglichkeiten offen gelassen. „Ich habe immer gesagt, dass ich die Mannschaft auch spielerisch entwickeln möchte. Und diesbezüglich haben wir noch einige Arbeit vor uns“, ergänzt Breinlinger.

Zuversichtlich reiste der FV Marbach nach Gutmadingen. Die Mannschaft wollte ihrem Trainer Michael Henseleit zum Geburtstag mit einem guten Ergebnis ein Geschenk machen. Das aber ging völlig nach hinten los. Zwischen der 13. und 19. Minute schlug es gleich dreimal im Marbacher Tor ein. „Wir haben nicht nur wegen dem Ergebnis keine gute Leistung gezeigt. Wir hatten keine Körpersprache und haben dem Gegner zu viele Räume gelassen. Da wurde ein großer Unterschied zwischen beiden Mannschaften deutlich“, so Henseleit. Er will die Partie schnell abhaken und wir nur einige Szenen, die ihm überhaupt nicht gefallen haben, nochmals ansprechen. Für das kommende Heimspiel gegen Hölzlebruck kündigt der Trainer schon jetzt einige Veränderungen in der Startformation an.

Mit dem 3:2-Erfolg gegen Immendingen sollte die DJK Donaueschingen II auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitig haben. Bei nunmehr 31 Punkten ist das Polster auf die gefährliche Tabellenregion groß. Schnell führte die DJK in der Partie mit 3:0. „Danach haben wir es uns selbst etwas schwer gemacht, was auch daran lag, dass ich kurz vor und kurz nach der Pause zweimal verletzungsbedingt wechseln musste“, sagt Trainer Erich Thurow. Nur zu gern würden die Allmendshofener ihren aktuellen siebten Platz in den restlichen zehn Partien verteidigen. Thurow: „Nach unten sollte nichts mehr anbrennen. Dazu sind wir zu stabil. Jetzt wollen wir noch ein paar Favoriten ärgern.“

0:1 beim Spitzenreiter Geisingen und nun ein 0:1 beim Tabellenzweiten Pfaffenweiler. Zwei für den Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen ausgezeichnete Ergebnisse, allerdings keine Punkte. „Die Spiele haben gezeigt, dass wir defensiv sehr gut stehen. Sich gegen zwei Topmannschaften so achtbar aus der Affäre zu ziehen, ist aller Ehren wert. Unser Problem ist die Offensive. Da kränkelt unser Spiel. Wie schießen zu wenig Tore“, sagt Kapitän und Co-Trainer Björn Werhan. So steht der Neuling weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz. Für Werhan sind die achtbaren Ergebnisse auch ein Zeugnis dafür, „dass bei uns das Selbstvertrauen stimmt“, Der Mannschaft fehle jetzt ein Erfolgserlebnis. „Ich glaube, ein Sieg würde viele Bremsen lösen“, fügt Werhan an. Die nächste Chance dazu gibt es am kommenden Sonntag im Derby gegen die SG Riedböhringen/Fützen.

Nach zuletzt drei Heimpleiten gelang es dem SV Überauchen in Tennenbronn ein 1:1. „Für uns war sogar mehr drin. Wir sind Tennenbronn auf Augenhöhe begegnet. Es zahlt sich aus, wenn der Kader fast wieder komplett ist. Erstmals nach sechs Monaten hatten wir 17 Spieler. In der Verfassung werden wir noch einige Angriffe starten“, sagt Trainer Sigurd Bickmann. Klaus Neininger war mit seinem Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit der umjubelte Spieler. Einen sehr guten Eindruck hinterließen die beiden Afrikaner Ebrima Jallow und Modou Lamin Jobarteh. Die beiden Spieler aus Gambia standen in der Start-Elf und zeigten, dass sie Verstärkungen darstellen können.

Beim FV Tennenbronn löste das 1:1 gegen Überauchen keine Begeisterung aus. Am vergangenen Mittwoch zog die Elf ins Bezirkspokal-Halbfinale ein und wollte nachlegen. Daraus wurde nichts. „Das Ergebnis ist enttäuschend, zumal es nicht das erste Mal ist, das wir eine Führung nicht über die Ziellinie bringen. Wir dürfen uns jetzt nicht nur auf den Pokal konzentrieren, schließlich haben wir in der Meisterschaft noch nicht einmal zwei Drittel absolviert“, warnt Trainer Carmine Italiano und fügt an: „Ich sehe keine Motivationsprobleme. Möglicherweise sind die jüngsten Ergebnisse auch deshalb entstanden, weil wir witterungsmäßig eine ganz schlechte Vorbereitung hatten“, ergänzt Italiano.