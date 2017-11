Regionalsport Schwarzwald Heine warnt vor Schlusslicht

FC Löffingen tritt beim Tabellenletzten an. Konstanz in dieser Saison noch sieglos

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC Löffingen (Samstag, 14.30 Uhr). (ms) Durch den 1:0-Sieg gegen Markdorf hat sich der FC Löffingen ein komfortables Polster auf die Abstiegsregion erarbeitet. Nach oben ist der Abstand für den Tabellensiebten allerdings auch beträchtlich. Was geht noch beim FCL? „Wir schielen weder nach oben noch nach unten. Wir wollen primär unsere Leistung stabilisieren. Gegen Markdorf haben wir einige Chancen liegen lassen“, erklärt Löffingens Trainer Tim Heine. Auf der anderen Seite kassierten die Hochschwarzwälder in den letzten drei Partien nur ein Gegentor. Heine: „Wir haben noch zu viele Schwankungen und müssen über 90 Minuten eine konzentrierte Leistung abliefern. Das Offensivspiel stand im Mittelpunkt des Trainings.“

Ein Blick auf die Tabelle lässt darauf schließen, dass die Löffinger am Samstag beim Schlusslicht SC Konstanz-Wollmatingen zu einigen Chancen kommen werden. Der Sportclub wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg, nachdem sie in den letzten Jahren immer um den Aufstieg in die Verbandsliga spielten. Tim Heine ist gewarnt: „Für mich ist es unerklärlich, warum Konstanz Letzter ist. Mit der Qualität haben sie im Abstiegskampf nichts verloren.“ Der Bodensee-Verein wechselte kürzlich den Trainer und sorgte zuletzt mit einem 0:0 beim Spitzenteam F.A.L. für eine Überraschung. Zudem hat Löffingen noch nie in Pflichtspielen gegen Konstanz gewonnen. Heine muss neben den Langzeitverletzten Marco Baumgärtner und Tobias Ketterer auf die angeschlagenen Alex Schuler, Torhüter Dominik Osek sowie auf Adam Zimoch (Studium) verzichten.