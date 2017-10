Regionalsport Schwarzwald Heine arbeitet am Defensivverhalten

Landesligist FC Löffingen spielt am Samstag in Salem

Fußball-Landesliga: FC RW Salem – FC Löffingen (Samstag, 17.30 Uhr). (daz) Eine weite Anreise und ein relativ später Anstoßtermin liegen am Samstag vor dem FC Löffingen. Das alles darf jedoch keine Rolle spielen, denn die Löffinger wollen nach ihrem Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Dettingen (2:0) nachlegen. Die Chancen scheinen in der Tat gut, denn Salem verlor die vergangenen vier Partien und ist auf eigenem Platz noch ohne Sieg.

Löffingens Trainer Tim Heine stuft den Konkurrenten als kampfstark ein. Da gelte es für seine Elf gegenzuhalten. „Auch wenn uns in der Tabelle fünf Punkte trennen, müssen wir an die Leistungsgrenzen gehen. Wir müssen dort etwas reißen, um uns von der zweiten Tabellenhälfte fern zu halten. Heine setzt dabei ganz auf seine zuletzt immer starke Offensivreihe, die jederzeit treffen kann. Noch wichtiger wird es aber sein, defensiv stabil zu agieren. So wie am vergangenen Wochenende gegen Dettingen. „Wir haben noch immer Defizite im Umschaltspiel. Die gesamte Defensivleistung muss besser werden“, betont Heine. Die Löffinger haben als einzige Mannschaft auf den Plätzen eins bis sieben ein negatives Torverhältnis.

Was die personelle Auswahl betrifft, hat Tim Heine aktuell nur wenige Sorgen. Zwar fehlt Johannes Kaufmann und einige Spieler haben noch leichte Trainingsrückstände, doch ansonsten kann Heine nahezu nach Wunsch aufstellen. Vor allem offensiv bieten sich viele mögliche Varianten an. Mit Alexander Schuler (5 Tore), Benjamin Gaudig (4), Kim Hirschbolz (4) und Kevin Hoheisel (4) ist gleich ein Löffinger Quartett in der Landesliga-Torjägerliste hervorragend platziert.