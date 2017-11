Regionalsport Schwarzwald Heine-Comeback rückt näher

FC Löffingen spielt am Samstag beim FC Hilzingen

Fußball-Landesliga: FC Hilzingen – FC Löffingen (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Zwei Niederlagen kassierte der FC Löffingen in den vergangenen Partien. Da trafen die Baaremer allerdings auf Furtwangen und Pfullendorf, die aktuell wohl besten Teams der Liga. Nun stehen die Vorzeichen anders. Löffingen gastiert beim Tabellenvorletzten und sollte unbedingt punkten, um nicht in bedenkliche Tabellenregionen abzurutschen. „Es gilt für einige Spieler, Verantwortung zu übernehmen. Das Minimalziel ist, den Abstand von zehn Punkten zu bewahren. Drei Zähler in Hilzingen wären natürlich besser“, sagt Trainer Tim Heine.

In persönlichen Gesprächen versuchte Heine zuletzt herauszufinden, warum es bei Löffingen nicht nach Wunsch läuft. „Einige brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, andere können es sich selbst nicht erklären. Fakt ist, dass wir genügend Qualität in der Mannschaft haben, diese aber aktuell nicht auf den Platz bringen“, ergänzt Heine. Ein weiterer Grund ist, dass wichtige Akteure wie Daniel Fuß oder Kim Hirschbolz nicht zur Verfügung stehen und andere wie Marco Schwirtz oder Fabian Messmer noch Trainingsrückstände aufweisen.

Schon zuletzt in Pfullendorf stand Heine daher selbst wieder auf dem Spielberichtsbogen und möglicherweise kommt es in Hilzingen zum Comeback. „Ich lege mich im Vorfeld nicht fest, aber vielleicht ist ein Teileinsatz denkbar. Da warte ich das Abschlusstraining ab“, fügt der Routinier an. Er will nicht unbedingt spielen, doch die aktuelle Konstellation schließe einen Einsatz nicht aus. Möglicherweise schwieriger macht die Aufgabe, dass Hilzingen nach der 0:9-Pleite in Donaueschingen den Trainer gewechselt hat und der Aufsteiger neu motiviert ist.