Regionalsport Schwarzwald Heimspiel und Tabellenführung verloren

Landesligist FC 08 Villingen II unterliegt überraschend Spvgg F.A.L mit 0:2

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – SpVgg. F.A.L. 0:2 (0:0). Die Erfolgsserie ist gerissen: Nach 16 Spielen ohne Niederlage gingen die Villinger erstmals wieder leer aus und mussten dadurch die Tabellenführung an den SC Pfullendorf abgeben. Die Leistung der Nullachter stimmte. Einziges Manko war, dass reihenweise beste Möglichkeiten ausgelassen wurden und sich die Villinger mit einem Platzverweis in den letzten 20 Minuten selbst aus dem Konzept brachten.

Mit viel Tempo und Druck erspielte sich der Gastgeber in der ersten Halbzeit ein klares Chancenplus. Bereits in der 7. Minute hätte es 1:0 stehen können. Fabio Chiurazzi setzte jedoch einen Kopfball ans Lattenkreuz. Seine zweite dicke Chance vergab der Torjäger in der 20. Minute, als er den oberen Torwinkel knapp verfehlte. Erneut ein Kopfball – diesmal von Tim Zölle – war in der 27. Minute die nächste hochkarätige Gelegenheit zur 1:0-Führung.

In der 33. Minute jubelten die Nullachter. Doch ein Kopfballtreffer von Frederick Bruno wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Gästetorhüter Patrick Hummel parierte kurze Zeit später noch eine Direktabnahme von Timo Wagner glänzend.

Die vergebenen Möglichkeiten sollten sich in den zweiten 45 Minuten bitter rächen. Die Frickinger stellten sich nun besser auf das Spiel der Nullachter ein, gefährlich blieben zunächst aber weiterhin nur die Gastgeber. Die Villinger hatten wiederum zwei glasklare Chancen, um auf die Siegerstraße einzubiegen. Doch Fabio Chiurazzi scheiterte in der 57. Minute mit einem Kopfball am starken Hummel und Tim Zölle traf nach einem Solo von der Mittellinie aus gut und gerne 30 Metern mit einem sehenswerten Schuss nur das Lattenkreuz (70.).

Der Knackpunkt der Partie kam 120 Sekunden später: Nach einer Rudelbildung im Gerangel zweier Spieler erhielt plötzlich nur Tijan Jallow die Rote Karte. In Unterzahl verloren die Villinger den Faden. Frickingen nutzte dies. Nach einem Pass in die Schnittstelle der Villinger Abwehr traf Max Blaser in der 80. Minute zum 0:1. Als die Hausherren noch einmal volles Risiko gingen und Torhüter Jannes Otte mit in den Gästestrafraum aufrückte, setzte Blaser in der Nachspielzeit einen Konter zum 0:2 ins verlassene FC 08-Tor.

Trainerstimme:

Marcel Yahyaijan (FC 08 Villingen U23): „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, hatten aber viel Pech im Abschluss. Der Bruch in unserem Spiel war die Rote Karte. In punkto Meisterschaft bleibt es bis zum Ende spannend und offen, da bin ich mir absolut sicher.“

Tore: 0:1, 0:2 Blaser (80./90.+3). Schiedsrichter: Huber (Oberkirch). ZS: 80. Rot: Tijan Jallow (FC 08/73.).

FC 08 Villingen U23: Otte, Campisciano, Zölle, Bruno, Cakici, Morreale, Jerhof (58. Crudo), Fabio Chiurazzi, Jallow, Wagner (81. Kokolanski), Hynes (58. Atar).

Am Sonntag gegen Salem

Bereits am Sonntag haben die Villinger wieder die Chance, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Im heimischen Friedengrund erwartet der Tabellenzweite um 15 Uhr den FC RW Salem. Die Gäste stehen auf Rang 14 derzeit auf einem Abstiegsrang. Somit gehen die Nullachter als klarer Favorit in die Partie. Dass sie jedoch gewarnt sein müssen, zeigte das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Vorrunde, das die Villinger nur knapp mit 3:2 gewannen.