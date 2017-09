Regionalsport Schwarzwald Heimpremiere der SG Bad Dürrheim

Verbandsliga-Aufsteiger spielt gegen Oberliga-Reserve des Hegauer FV. Neukirch in Lichtenau

Frauenfußball-Verbandsliga: SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – Hegauer FV II (Sonntag, 15 Uhr in Bad Dürrheim). (olg) Im ersten Heimspiel erwartet Trainer Klaus Stärk mit seinem Team die Oberliga-Reserve aus Engen-Welschingen. Der Gegner wird vom Pfohrener Armin Engesser trainiert. Hegau spielt ein seit Jahren diszipliniertes einheitliches Spielsystem, gilt als spielerisch stark und erfahren. In der Vorbereitung besiegten die Hegauerinnen die Landesligisten Deggenhausertal (4:2), Marbach (5:2) und Titisee (3:0). Zum Saisonstart gab es allerdings gegen Alemannia Freiburg-Zähringen eine 0:4-Heimklatsche. Die Gäste wollen einen Fehlstart vermeiden. Mit den Offensivstärken sollte die SG in der Lage sein, genügend Druck aufzubauen, um sich Chancen zu erspielen und zum Abschlusserfolg zu kommen. Durch den Auftaktsieg dürfte das Selbstbewusstsein des Neuling gestärkt sein.

SG Vimbuch/Lichtenau – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 13.30 Uhr in Lichtenau). Eine schwere Aufgabe hat das Neukircher Team von Trainer Dirk Huber zu lösen. Der Gastgeber gehört nach der Vizemeisterschaft (2017) und dem Titel (2016) erneut zum Favoritenkreis. Die neue Trainerin Tanja Linden hat eine erfahrene Elf um die Ex-Sanderin Svenja Bross. Ein Punkt wäre für Neukirch bereits ein dicker Erfolg. In den vergangenen Runde unterlag Neukirch in Lichtenau jedoch mit 0:6.

Landesliga: SV Nollingen – FV Marbach (Sonntag, 15 Uhr). Marbach will in Rheinfelden dreifach punkten. Nollingen unterlag im ersten Spiel in Worblingen. "Nollingen wird Vollgas geben. Auf dem kleinen und engen Platz wird es mit vielen hohen Bällen nicht einfach werden", so Trainer Holger Rohde. In der vergangenen Runde siegte seine Elf in Nollingen 4:1. Zwei Spielerinnen sind aus dem Urlaub zurück, dafür andere weg. Rohde: "Es muss Änderungen in der Start-Elf geben."

SV Niederhof – FC Grüningen (Sonntag, 12.45 Uhr). Ein Topspiel für beide Teams. Der Vizemeister wird als Titelanwärter gehandelt, verlor aber beim Mitfavoriten Deggenhausertal mit 1:3. Mathias Limberger und seine Grüninger Elf gewann gegen Absteiger Hausen 2:1. In der vergangenen Saison gab es drei Duelle in Pokal und Meisterschaft (1:2, 3:2, 1:1). Alle Partien waren ausgeglichen und umkämpft. Auch diesmal dürfte die Tagesform entscheiden.

SG Mettenberg/Schluchsee-Feldberg – SV Titisee (Sonntag, 13 Uhr in Mettenberg). Die Gäste um Trainerin Jasmin Kaiser wollen sich in der ersten Tabellenhälfte festsetzen. Für Aufsteiger SG Mettenberg wäre ein Punkt eine Überraschung.