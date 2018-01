Regionalsport Schwarzwald Heimniederlage: Tabellenzweiter Nürnberg zu stark für die Schwenninger Wild Wings

Schwenningen verliert gegen den Tabellenzweiten der Deutschen Eishockey Liga vor 4688 Zuschauern mit 1:4 Toren.

Es wird immer enger für die Wild Wings im Kampf um den Einzug in die Playoff-Runde. Nach der 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)-Heimniederlage gegen die Nürnberg Ice Tigers rückt die Konkurrenz den Schwenningern immer dichter auf die Pelle. 4688 Zuschauer in der Helios-Arena sahen einen verdienten Sieg des Tabellenzweiten aus Franken.

Hoppes Top Fünf der Wild Wings gegen Nürnberg

Die Wild Wings brachten vom Spiel am Donnerstag in Köln nicht nur eine 1:2-Niederlage, sondern auch zwei verletzte Spieler mit nach Hause. Stürmer Andrée Hult und Verteidiger Jussi Timonen hat es derart erwischt, dass sie für die Partie gegen Nürnberg ausfielen. Auch die Hoffnung, dass Mirko Sacher am Sonntag wieder einsatzbereit sein würde, erfüllte sich nicht, vom langzeitverletzten Benedikt Brückner ganz zu schweigen. So stemmten sich die Schwenninger mit nur fünf gelernten Abwehrspielern den Franken entgegen. Verteidiger Nummer sechs war diesmal Angreifer Simon Danner. Er spielte an der Seite von Kalle Kaijomaa.

Verspäteter Sonderzug

Weil der Sonderzug mit den 700 Nürnberger Schlachtenbummlern verspätet am Neckarursprung eintraf, verzögerte sich das Auftaktbully um einige Minuten. Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Kapitän Will Acton knapp drüber und Kyle Sonnenburg zweimal mit freier Schussbahn: In dieser Phase hätte der Führungstreffer fallen können. Tat er aber nicht, und so drehte sich das Spiel zusehends in Richtung SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier. Es sollte zwölf Minuten dauern, ehe sein Gegenüber Andreas Jenike wieder ernsthaft gefordert war.

Dazwischen lag eine Zeit, in der Nürnberg nach Belieben schaltete und waltete, begünstigt durch drei Strafzeiten, mit denen sich die Wild Wings selbst dezimierten. Zwei dieser Überzahlsituationen nutzten die Ice Tigers zu Toren. In Minute 13 traf Leonhard Pföderl mit freundlicher Unterstützung von Strahlmeier, der den Puck über seinen Körper hinweg über die Linie rutschen ließ. Das 0:2 (18.) markierte Patrick Reimer, als die Schwenninger den Puck nicht aus der Gefahrenzone brachten. Und dann war sie plötzlich da, die große Chance zum Anschlusstreffer. Stefano Giliati startete einen Konter und legte zurück auf den mitgelaufenen Markus Poukkula. Doch der Finne traf nur den Pfosten (19.).

Die Hoffnung auf eine zünftige Aufholjagd im zweiten Drittel wurde im Keim erstickt. Gerade mal 58 Sekunden waren gespielt, da stand es 0:3. Die spielerische Leichtigkeit, mit der Yasin Ehlitz den Treffer erzielte, verdeutlichte einmal mehr das Manko an diesem Tag: Die Wild Wings machten dem Gegner das Toreschießen viel zu einfach. Auch das 0:4 (26.) entsprang einem unnötigen Scheibenverlust an der Bande. Ehlitz passte quer auf den völlig freistehenden Reimer, der seinen zweiten Treffer erzielte. Ein rabenschwarzer Nachmittag zeichnete sich für die Wild Wings ab. In der gut besetzten Helios-Arena sorgten nur noch die Nürnberger Fans für Stimmung. Das änderte sich erst wieder in Minute 37: Damien Fleury fälschte einen Schuss von Kyle Sonnenburg ins Nürnberger Netz ab. "Nur" noch 1:4 – ging da noch was? Jedenfalls hauchte der Treffer dem Schwenninger Offensivspiel wieder Leben ein.

Im letzten Abschnitt versuchte Nürnberg, aus einer kompakten Abwehr heraus das Ergebnis zu verwalten. Die Schwenninger nutzten den freien Raum in der neutralen Zone, doch wirklich zwingend waren ihre Angriffe nicht. Selbst mit ihrem zweiten Powerplay, das der Nürnberger Brett Festerling nach einem üblen Foul (41.) gegen Damien Fleury zu verantworten hatte, wussten die Neckarstädter nichts anzufangen – neben der löchrigen Abwehr ein weiterer Schwachpunkt der Wild Wings. Den traurigen Rest besorgte das Pech. In Minute 51 traf Mirko Höfflin die Latte, der zweite Schwenninger Schuss ans Torgestänge. Nach dieser Niederlage ist ein Sieg am Donnerstag beim Heimspiel gegen Augsburg Pflicht.