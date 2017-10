Regionalsport Schwarzwald Haushoher Auswärtssieg für KSV Tennenbronn

In Taisersdorf mit 3:27 gewonnen. Am Mittwoch Heimkampf gegen Weitenau Wieslet

Ringen, Regionalliga: KSV Taisersdorf – KSV Tennenbronn 3:2 (am) Gegen eine ersatzgeschwächte Heimmannschaft mit entsprechend eingeschränkter Motivation landeten die Tennenbronner einen haushohen Sieg. Selbst die wenigen Punktegaranten der Taisersdorfer wurden klar besiegt: Fabian Reiner schulterte Andreas Rinderle nach gut einer Minute und ist damit der erfolgreichste Punktesammler der Regionalliga Baden-Württemberg überhaupt.

Timo-Marcel Nagel punktete Patrick Käppeler mit 15:1 aus und revanchierte sich deutlich für die Vorkampfniederlage. Jonas Schondelmaier, aufgerückt in die 86 kg-Klasse, gelang ein 5:2-Punktsieg gegen Routinier Mario Häuslbauer und Dimitar Kumchev fertigt Marco Martin mit 15:0 ab.

Nur rund zwei Minuten benötigt Florian Neumaier für seinen Überlegenheitssieg gegen Niklas Hermann. Gerademal 13 Sekunden benötigte David Brenn für seinen Schultersieg gegen Marius Meyer. Lukas Brenn, erstmals in der 66 kg-Klasse eingesetzt, gewann sicher mit 9:3 Punkten gegen Samuel Hermann.

Eduard Jung (57 kg) durfte bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft die Punkte kampflos einstreichen. Lediglich Miroslav Geshev gegen Simon Weißhaar und Matteo Lehmann gegen Marcel Käppeler mussten nach spannenden Kämpfen knapp die Punkte ihren Gegnern überlassen.

Verbandsliga: AC Gutach-Bleibach – KSV Tennenbronn II 30:6 – Für die Tennenbronner gab es nichts zu holen. Der 14-jährige Elias Jung erzielte in seinem ersten Einsatz in einer Männermannschaft einen Schultersieg gegen den sechs Jahre älteren Gegner. Die weiteren zwei Mannschaftspunkte erkämpfte sich Thorsten Götz mit einem 4:0-Punktsieg.

Heimkämpfe gegen Weitenau-Wieslet

Am Mittwoch ringen sowohl das Regionalliga-Team als auch die Verbandsliga-Mannschaft der Tennenbronner in eigener Halle gegen die WKG Weitenau-Wieslet. Das Duell der Reserve-Teams beginnt um 15.30 Uhr. Der Regionalliga-Kampf folgt um 17 Uhr. Im Vorrundenkampf trennten sich die Regionalligisten mit jeweils fünf Einzelsiegen. Tennenbronn gewann nur dank der höheren Mannschaftswertungen. Der KSV setzt darauf, dass sich Dimitar Kumchev, Miroslav Geshev, Florian Neumaier, Fabian Reiner und Timo-Marcel Nagel erneut klar durchsetzen können und an anderer Stelle vielleicht ein zusätzlicher Gewinner auftritt oder zumindest nur knappe Verlierer stehen.