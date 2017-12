Hauchdünne Niederlage erspart Bundesliga-Aufstieg

Regionalligist KSV Tennenbronn unterliegt Rheinfelden mit 16:17

Ringen, Regionalliga: KSV Tennenbronn – KSV Rheinfelden 16:17 – (am) Mit einer knappen Heimniederlage beendete der KSV Tennenbronn die Saison 2017. Die rund 400 Fans nahmen es gelassen, denn ihnen wurden attraktive Einzelkämpfe geboten. Durch die Niederlage bleibt den Tennenbronnern auch der Aufstieg in die Bundesliga erspart. Als Tabellenzweiter steigt die RG Hausen-Zell in Deutschlands Eliteliga auf.

Jugendringer Jakob Moosmann hatte gegen Patrick Hinderer klare körperliche Nachteile und kassierte trotz wackerer Gegenwehr eine überhöhte Punktniederlage. Da Rheinfelden keinen Schwergewichtler dabei hatte, glich Dimitar Kumchev mit kampflosen Punkten den Rückstand aus. Begeisterung kam auf für einen grandiosen Kampf von David Brenn. Er attackierte den routinierten und starken Sulejman Ajeti pausenlos. Mit seinen Angriffen zermürbte Brenn seinen Gegner mehr und mehr. Die Höchstnote von fünf Punkten beendete nach fünf Minuten den Kampf mit seiner technischen Überlegenheit.

Bis 98 kg füllte Frederik Mrokon die Lücke im KSV-Team und kassierte gegen Björn Bauser eine Schulterniederlage. Der Schweizer Fabian Wepfer ging ebenfalls als Favorit gegen den 15-jährigen KSV-Vertreter Lukas Brenn auf die Matte. Brenn verkaufte sich jedoch gut, auch wenn Wepfer insgesamt zehn technische Punkte verbuchen konnte. Mit einer Zwei wenige Sekunden vor dem Schlussgong verkürzte Brenn seine Punktniederlage überließ Rheinfelden nur zwei Mannschaftspunkte.

Kurzen Prozess machte Miroslav Geshev mit Manuel Kingani. Da Geshev jedoch fast sechs Kilo Übergewicht hatte, erhielten die Gäste vier Punkte. Eine tolle Vorstellung bot Matteo Lehmann gegen Vincent von Czenstkowski, einen der stärksten Gästeringer. Lange Zeit hielt Lehmann die Partie offen, ehe sich der Gegner in der 5. Minute etwas deutlicher absetzte und 8:4-Punktsieger wurde.

Für Florian Neumaier und Fabian Reiner war es in ihren Kämpfen ein Kinderspiel, mit Schultersiegen gegen den angeschlagenen Sebastian von Czenstkowski und den Jugendringer Nick Seves auf 16:16 auszugleichen. Im Entscheidungskampf geriet Timo-Marcel Nagel gegen Andrius Reisch mit 0:6 in Rückstand. Nagel holte noch auf, verlor jedoch knapp mit 5:6 Punkten.