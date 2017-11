Regionalsport Schwarzwald Handicap im Rückraum

TV St. Georgen empfängt TB Kenzingen. Ohne Paul Aßfalg, Manuel Bürk und Jan Linhard

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – TB Kenzingen (Samstag, 19.30 Uhr). (sle) Im zweiten Heimspiel in Folge empfangen die St. Georgener Handballer den Turnerbund aus Kenzingen. Nach der jüngsten Niederlage gegen Köndringen/Teningen finden sich die Bergstädter auf einem der beiden Abstiegsplätze wieder. Eine Situation, die für den Aufsteiger aus der Bergstadt nicht unerwartet eintrat. Dennoch hatte man sich erhofft, gerade in den Heimspielen Punkte zu sammeln, um diese Situation zu vermeiden.

Noch gibt es keinen Grund die Köpfe hängen zu lassen. Die letzten fünf Teams trennen nur zwei Punkte. „Wir haben diese Saison bereits Leistungen gezeigt, die mit der Partie gegen Köndringen/Teningen nicht zu vergleichen waren. Weshalb wir an manchen Tagen unser Potenzial abrufen können und manchmal nicht, lässt sich nur schwer erklären“, sagt St. Georgens Abteilungsleiter Matthias Flaig.

Mit Kenzingen kommt eine Mannschaft auf den Roßberg, die viele Jahre in der Oberliga zu Hause war. Altersbedingte Abschiede hatten jedoch zur Folge, dass sich der TB vergangene Runde nur über die Relegation im südbadischen Oberhaus halten konnte. Nach einem durchwachsenen Saisonstart reist die Mannschaft des ehemaligen Ausnahmespielers Aurelius Steponavicius mit drei Punkten aus den letzten beiden Spielen in den Schwarzwald. Bester Torjäger der Gäste ist Sebastian Jäger. Die Feldtore verteilen sich gut über die erfahrenen Michelbach, Hüglin, Rasikevicius und Rollinger sowie den jungen Federov. Es wird wieder viel Arbeit auf die Defensive der Bergstädter zukommen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine intensive Partie gegen die robusten Kenzinger einstellen. Entscheidend wird sein, dass der TVS seine Fehlerquote im Angriff gering hält.

Spannend wird auch sein, wie St. Georgen das Fehlen von Paul Aßfalg kompensiert. Er bestritt am vergangenen Wochenende sein Abschiedsspiel und geht beruflich ins Ausland. In seinen vier Saisonspielen erzielte er 25 Tore und war damit bester Schütze beim TVS. Das unterstreicht seinen Wert für die Mannschaft. „Paul hat uns seine Entscheidung, diesen beruflichen Weg einzuschlagen, bereits vor Monaten mitgeteilt. Wir konnten dadurch schon in der Vorbereitung die eine oder andere Variante testen. Als einzigen Linkshänder in unserem Team werden wir ihn allerdings nicht nahtlos ersetzen können“, glaubt TVS-Trainer Jürgen Herr.

Erschwerend kommt hinzu, dass mit Manuel Bürk und Jan Linhard zwei weitere Stützen im Rückraum des Gastgebers nicht mit von der Partie sein werden. So werden die übrigen Akteure in die Bresche springen müssen. Mit einem Sieg, könnten die Bergstädter Anschluss an das dichtgedrängte Mittelfeld halten. „Wir müssen an unsere Qualitäten glauben. Gleichzeitig gilt es die richtige Balance aus einer kämpferischen Einstellung und der nötigen Gelassenheit zu finden. In dieser Liga stehst du Woche für Woche einer super Mannschaft gegenüber. Wenn wir unser Potenzial abrufen, können wir gegen jeden Gegner etwas holen“, sagt Lukas Holzmann, der sich zuletzt in prächtiger Torlaune präsentierte.