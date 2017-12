Regionalsport Schwarzwald Handballer verpassen Überraschung knapp

Herrenteam der TG Schwenningen verspielt gegen TV Streichen Führung. Damen enttäuschen

Handball, Bezirksliga Herren: TG 1859 Schwenningen – TV Streichen 28:30 (16:15). Bittere Niederlage für die Schwenninger Handballer: Bis zehn Minuten vor dem Ende waren die Neckarstädter nahe dran an einer Sensation, um dem TV Streichen die erste Saisonniederlage beizubringen. „Wir haben eine sehr starke Leistung gezeigt. Es war sicherlich eines unserer besten Spiele in dieser Saison gegen einen sehr guten Gegner“, sagte TG-Trainer Holger Hafner. Allerdings war mehr drin für die Gastgeber. Hafner: In der Phase, als wir führten, hätten wir die Partie entscheiden können. Am Ende wäre zumindest noch ein Zähler machbar gewesen. Wir haben jedoch Streichens starken Rückraumspieler Daniel Huber nicht in den Griff bekommen. Er machte mit 14 Toren den Unterschied aus.“

Schwenningen führte nach der ersten Viertelstunde mit 10:7. Ein starker Vladimir Aleksic hatte zu diesem Zeitpunkt bereits fünf Treffer geworfen, acht wurden es in den ersten 30 Minuten. Trotz des 10:10-Ausgleichs geriet die TGS bis zur Pause beim 16:15 nie in Rückstand. Und dieser Trend setzte sich in der zweiten Hälfte fort: Mit 20:17 (34.) zog Schwenningen wieder weg. Selbst das 22:22 der Gäste (45.) schockte nach dem 24:22 von Manuela Arts nicht (47.). Doch in den letzten zehn Minuten kam der Bruch und die Partie kippte, als Huber fünf Treffer in Serie markierte. Damit war die sechste Saisonniederlage des Landesliga-Absteigers perfekt. Tore: Vladimir Aleksic (12/5 von 5 Siebenmeter), Richard Kellerer (5), Manuel Arts (3), Jonas Schulz (3), Michael Mager (2), Tobias Götz (2), Tobias Czech (1).

Landesliga Frauen: TG 1859 Schwenningen – HSG Winterbach/Weiler 18:22 (9:14). Restlos bedient war TG-Trainer Karsten Hauser nach der Pleite gegen den Tabellenletzten, der dafür sorgte, dass die Schwenningerinnen nach acht Spielen hintereinander ohne Sieg nun selber das Liga-Schlusslicht bilden. Hauser war nach dem deutlichen Ergebnis sehr verärgert: „Bei uns hat die Einstellung nicht gestimmt, so kann man in der Landesliga nicht bestehen.“ Einzig mit der zweiten Spielhälfte war er noch einigermaßen zufrieden. „Da haben wir uns gesteigert.“ Immerhin entschied die TGS den zweiten Durchgang mit 9:8 knapp für sich. Zu spät, um dem Kellerduell noch eine Wendung zu geben. Dabei war der 2:0-Start in den ersten vier Minuten noch vielversprechend. Doch dann zogen die Gäste bis zur Halbzeit auf 9:14 weg. In der 32. Minute waren es sogar sechs Treffer Rückstand (10:16). Die Gastgeberinnen schafften in den folgenden 20 starken Minuten mit einer 8:2-Serie und zwei verwandelten Siebenmeter von Anna-Lena Bettinger zwar den 18:18-Ausgleich (52.), doch in den letzten acht Minuten trafen nur noch die Gäste viermal zur Entscheidung. Tore: Anna-Lena Bettinger (4/4 von 5 Siebenmeter), Angelina Kny (4), Julia Held (4), Lisa Kuner (2), Alisa Häffner (2), Sabrina Eberl, Patricia Reichmann (1/1 von 1).