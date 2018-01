Regionalsport Schwarzwald Handballduell der Südbadenliga-Aufsteiger

TV St. Georgen erwartet SG Kappelwindeck/Steinbach. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – SG Kappelwindeck/Steinbach (Samstag, 19.30 Uhr). (sle) Im Aufsteigerduell der beiden Landesligameister der vergangenen Saison empfängt der TV St.Georgen im vorletzten Spiel der Hinrunde die SG Kappelwindeck/Steinbach. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der St. Georgener Roßberghalle liegt rund fünf Jahre zurück. Damals krönten die Bergstädter in einer hitzigen Partie eine Serie von neun Siegen in Folge. Durch mehrere, teilweise schwere Verletzungen musste sich der TVS damals allerdings früh aus dem Titelrennen verabschieden. Diesen und den damit verbundenen Aufstieg sicherte sich später die SG Kappelwindeck/Steinbach. Die Bühler Vorstädter bekamen den rauhen Wind der Südbadenliga zu spüren und mussten sich eine Spielzeit später wieder in der Landesliga behaupten.

Auch in dieser Saison steckt der kommende Gegner im Abstiegskampf der Südbadenliga. Das Gleiche gilt auch für St. Georgen. Die Jungs vom Roßberg fanden im bisherigen Saisonverlauf noch nicht zu ihrer gewünschten Leistung. Neben einigen guten Auftritten gegen die Top-Teams der Liga musste man sich gegen die direkten Konkurrenten teilweise deutlich geschlagen geben. Fehlende Einsatzbereitschaft konnte man dem Team allerdings nicht vorwerfen. Häufig fehlte es aber an der nötigen Souveränität und Abgeklärtheit in den entscheidenden Spielphasen. Exemplarisch hierfür steht im Angriff die hohe Fehlwurfquote und in der Defensive die hohe Anzahl unnötiger Zeitstrafen.

St. Georgens Trainer Jürgen Herr gab seinen Männern über die Feiertage frei. „Es war mir wichtig, dass wir die Köpfe wieder frei bekommen und einen Schlussstrich ziehen. Die Jungs sollten ein paar Tage abschalten und nicht nur an Handball denken. Die Tanks sind nun wieder voll und wir werden alles daransetzen, um in den noch ausstehenden 15 Spielen den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt der Coach. In den ersten Trainingseinheiten des neuen Jahres legte Herr den Schwerpunkt auf das Angriffsspiel. Personell plagen die Bergstädter ein paar kleine Sorgen. Niclas Grieshaber wird definitiv fehlen. Ob Jan Linhard einsatzfähig ist, wird sich wohl erst im Abschlusstraining klären. Am vergangenen Mittwoch holte sich die Mannschaft beim Landesliga-Spitzenteam aus Schenkenzell/Schiltach den letzten Feinschliff. St. Georgen dominierte die Partie und holte sich beim 30:24-Sieg das nötige Selbstvertrauen für die kommende Partie.

Kappelwindeck/Steinbach zeichnet sich durch einen ausgewogenen Mix aus erfahrenen Routiniers und vielversprechenden Talenten aus. Mit Neuzugang Simon Pfliehinger aus der Bundesliga A-Jugend der SG Ottenheim/Altenheim haben die Gäste ihren besten Torschützen. Hinzu kommt mit den beiden Rückraumspielern Stefan Schmitt und Johannes Höll, zusammen mit Kreisläufer Daniel Kern ein torgefährliches Dreigestirn.

Der Handball-Spieltag in der Roßberghalle beginnt bereits am Nachmittag. Ab 15.30 Uhr möchte die weibliche A-Jugend gegen den SV Allensbach die Tabellenführung der Südbadenliga verteidigen. Um 17.30 kämpft die zweite Mannschaft des TVS im Spitzenspiel gegen den SV Zunsweier II ebenfalls um die Tabellenführung in der Kreisklasse B. Im Rahmen dieses Heimspieltags präsentiert sich der TV St. Georgen außerdem seinen Sponsoren.