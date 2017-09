Regionalsport Schwarzwald Härtetest in der Domstadt

Panthers Schwenningen müssen in Speyer antreten. Polnischer Probespieler überzeugt im Training

Basketball, Regionalliga: SG TV Dürkheim/ Baskets Speyer – Wiha.Panthers Schwenningen (Samstag, 19.30 Uhr). In der vergangenen Saison setzte es für die Panthers nach zehn Siegen in Folge die erste Pleite. Damaliger Gegner: die SG Dürkheim/Speyer. Auch die erste Heimpleite mussten die Panthers damals gegen die Pfälzer hinnehmen. Die Schwenningner setzen nun alles daran, das nächste Waterloo zu vermeiden.

Dass auf die Neckarstädter ein harter Brocken zukommt, weiß Schwenningens Trainer Alen Velcic. „Speyer hat mit Carl Mbassa einen sehr erfahrenen Coach. Sie haben im Sommer ihren Kader umgekrempelt und zwei starke Aufbauspieler in ihren Reihen.“ Der Spanier Jordi Salto Sabate sowie der amerikanische Neuzugang Jordan Rezendes deuteten beim 93:84- Auftaktsieg in Limburg mit zusammen 47 Zählern ihre Offensivqualitäten an. Velcic: „Sie werden mit derselben Philosophie wie letztes Jahr agieren. Zudem kann uns in die Karten spielen, dass Speyer wohl nur mit einer Rotation aus sieben Spielern auflaufen wird. Wir sind tiefer besetzt.“

Im ersten Saisonspiel gegen den TV Lich hatten die Panthers vor allem mit ihren Würfen aus der Distanz große Probleme. Das soll sich ändern. „Gegen Lich hatten wir einfach einen schlechten Tag, was die offenen Würfe angeht. Wir haben im Training viele Dreier getroffen und ich bin mir sicher, dass wir das Tief überwunden haben.“ Auch die vielen Ballverluste, die sich beim Auftaktspiel einschlichen, sollen abgestellt werden. Velcic: „Die Fehler gingen hauptsächlich von zwei Neuzugängen aus. Das war den fehlenden Automatismen geschuldet. Sobald wir besser eingespielt sind, wird es besser.“

Auch wenn die Ergebnisse der letzten Duelle für die SG Dürkheim/Speyer sprechen, gehen die Raubkatzen als Favoriten in das erste Topspiel der noch jungen Spielzeit. Speyers Trainer Mbassa weiß um die Qualitäten der Panthers. „Auf uns wartet das vermeintlich stärkste Team der Liga. Wir werden versuchen, es den Panthers so schwer wie möglich zu machen.“ Panthers-Coach Velcic wies schon vor der Saison auf die Bedeutung dieser Partie hin. „Erst wenn wir in Speyer und in der darauffolgenden Woche gegen Tübingen gespielt haben, wissen wir genau, wie gut wir wirklich sind. Das werden echte Standortbestimmungen.“

Unter der Woche hat ein neues Gesicht für Schwung in den Übungseinheiten der Raubkatzen gesorgt. Der polnische Aufbauspieler Grzegorz Sobanski nahm am Training teil. „Er hat zuletzt in der zweiten Liga in Polen gespielt. Er hat mich gefragt, ob er sich bei uns fithalten kann“, erklärt Velcic. Bislang überzeugte der 27-Jährige, sodass er sich Hoffnung auf mehr machen darf. Velcic: „Wir werden sehen, ob wir ihn unter Vertrag nehmen." Auf der anderen Seite sind wir auf den kleinen Positionen schon gut besetzt.“