Regionalsport Schwarzwald Haben konsequent zugeschlagen

Hoch zufriedener Bad Dürrheimer Trainer Reiner Scheu nach unerwartet klarem Sieg in Stadelhofen

Fußball-Verbandsliga: (daz) Nach dem 2:0 in Radolfzell vor zwei Wochen feierte der FC Bad Dürrheim mit dem 5:1 in Stadelhofen den zweiten Auswärtssieg in Folge und hat jetzt mit Platz elf die bisher beste Saisonplatzierung erreicht. Schon nach acht Minuten stand es 2:0 für die Kurstädter, die bei einer noch besseren Chancenauswertung sogar höher hätten gewinnen können. Trainer Reiner Scheu war nahezu rundum zufrieden, warnt aber: „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.“

Bad Dürrheim zeigte in Stadelhofen das bisher beste Auswärtsspiel, wurde von den Gastgebern aber auch zum Toreschießen eingeladen. Obwohl erneut einige wichtige Spieler in den Stunden zuvor abgesagt hatten, erwies sich die Elf als Einheit und wurde mit jedem Treffer selbstbewusster. „Die ersten zwei Chancen waren drin. Da haben wir sehr konsequent zugeschlagen“, freute sich Scheu. Offenbar erwischten die Kurstädter die Gastgeber auch auf dem völlig falschen Fuß. Wichtig sind die drei Punkte zudem, da Stadelhofen im Tabellenkeller ein Konkurrent ist.

Als dreifacher Torschütze stand Mustafa Akgün im Mittelpunkt. Er erzielte seine Saisontore fünf, sechs und sieben. Trotz der erneuten Umstellungen scheint sich die Elf langsam zu finden, auch wenn Scheu dem Braten noch nicht traut. „Die zwei kommenden Partien gegen Mörsch und Neustadt werden zeigen, wie weit wir wirklich sind“, ergänzt der Fußball-Lehrer. Im Idealfall würden sich die Kurstädter der Grenze von 20 Punkten ganz entscheidend annähern. Da jetzt auch das Torverhältnis wieder deutlich besser aussieht, könnte die erste Saisonhälfte sogar noch im Soll enden.

Mit dem Abschied des 2. Vorsitzenden Alexander Thumer bei der Generalversammlung des FC Bad Dürrheim am 27. Oktober darf auch über den Abgang von Reiner Scheu am Ende der Saison spekuliert werden. Scheu, der nun schon seit mehr als sechs Jahren in Bad Dürrheim als Trainer arbeitet, will sich aktuell nicht zu diesem Thema äußern und beschäftigt sich lieber mit der Vorbereitung der Mannschaft für die kommenden Partien, die richtungsweisenden Charakter für die Kurstädter haben werden.