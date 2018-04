Regionalsport Schwarzwald Habe keine Lust auf die Null

Kai Bommer, der Trainer des FC Kappel, tippt für den SÜDKURIER den 24. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) SV Nußbach – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach (Mi. 19 Uhr) „Beide Mannschaften brauchen Punkte für den Klassenerhalt, Nußbach noch mehr. Sollten die Nußbacher leer ausgehen, ist der Klassenerhalt nahezu außer Reichweite. Beide sind den Hartplatz gewöhnt und ich tippe 1:1.“

FC Kappel – FC Tannheim (Mi. 19 Uhr). „Wir haben das Hinspiel verloren und ich habe keine Lust, gegen Tannheim ohne Punkte zu bleiben. Unser Ziel muss ein Sieg sein.“

FC Peterzell – VfB Villingen (Mi. 19 Uhr). „Die Partie ist schwierig zu tippen. Beide haben schon unerwartete Ergebnisse abgeliefert, positiv wie negativ. Peterzell spielt eine gute Rückrunde und will unter allen Umständen die Liga halten. Der VfB hat eine gute Mannschaft. Ruft Villingen 100 Prozent ab, gibt es einen 3:1-Auswärtssieg.“

FC Triberg – SV Rietheim (Mi. 19 Uhr). „Rietheim spielte gegen uns ohne die bekannt guten Offensivakteure. Ich weiß nicht, ob diese unter der Woche immer fehlen. Die Rietheimer werden alles versuchen, um die gute Saison mit Rang vier abzuschließen. Triberg benötigt noch Punkte für den Klassenerhalt. Mein Tipp: 2:2.“

NK Hajduk VS – FC Fischbach (Mi. 19 Uhr). „Eigentlich ist man gut beraten, in den Fischbacher Spielen immer auf einen Sieg des Spitzenreiters zu tippen. Mich beeindruckt die tolle Defensivarbeit der Mannschaften. Fischbach kassiert im Schnitt nur alle 190 Minuten einen Gegentreffer. Das ist bärenstark. Hajduk hat seine Qualitäten in der Offensive, sodass auf die Fischbacher einiges zukommen wird. Dennoch tippe ich auf einen Auswärtssieg – 0:2.“

FC Weilersbach – FC Schönwald (Mi. 19 Uhr) „Weilersbach ist offensiv gut besetzt und wird sich gegen die noch um den Klassenerhalt kämpfenden Schönwälder mit 4:1 durchsetzen.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Schonach II (Mi. 19 Uhr). „Würde die Partie in Schonach ausgetragen würde ich für die Schonacher tippen. So aber sage ich 2:2. Buchenberg ist deutlich stärker unter Zugzwang und wird auf dem Rasenplatz einen Punkt behalten. Abzuwarten ist, ob Schonach Spieler aus dem Kader der Landesliga-Mannschaft mitnimmt.“

Sportfreunde Neukirch – DJK Villingen II (Do. 19 Uhr). „Villingen will Platz zwei über die Ziellinie bringen. Die Elf steht nicht zufällig so gut da. Neukirch wird die Punkte zum Ligaerhalt zwar auf eigenem Platz holen müssen, doch die Villinger werden da nicht mitspielen. Mein Tipp lautet 1:3“