Regionalsport Schwarzwald HLT mit schwacher zweiter Halbzeit

Handballer verlieren Spiel in Triberg

Handball-Landesliga: SG Hornberg/Lauterbach/Triberg – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen 26:29 (15:11). Erstmals trug die SG HLT ein Heimspiel in Triberg aus. Allerdings war diese Premiere, trotz einer tollen Zuschauerkulisse, nicht von Erfolg gekrönt. Mit 26:29 mussten sich die Grün-Schwarzen den Gästen aus Mimmenhausen/ Mühlhofen geschlagen geben. Dabei hatten die Gastgeber zur Halbzeit noch mit vier Toren Vorsprung geführt.

Allerdings vermochte die HLT den Schwung nicht mit in den zweiten Durchgang zu nehmen. Zwar gelang durch ein Tor von Lars Kienzler sogar ein 5-Tore-Vorsprung, jedoch verspielte man diesen komplett in gerade mal vier Minuten. So stand es in der 37. Minute wieder 16:16. Im Angriff verstrickte sich die HLT in Einzelaktionen, und auch die Abwehr erreichte kaum noch die Stabilität wie noch in den ersten 30 Minuten. In der 43. Minute gingen die Gäste erstmals mit 20:21 in Führung und gaben den Vorsprung bis zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Hand. Auch eine Auszeit von Trainer Wingerter in der 49. Minute und eine in den letzten Minuten offene Manndeckung brachten nicht den gewünschten Erfolg. Die 26:29-Heimniederlage war besiegelt.

Es spielten: Frank Ecker, Andreas Moosmann (beide Tor), Dennis Arnold, Stefan Schmetzer, Matthias Langenbacher (6), Jan Moosmann (6), Benedikt Molitor (3), Felix Moosmann (1), Thomas Kuner (5), Lars Kienzler (1), Sascha Staiger (2), Bruno Kürner, Maximo Schaumann 2, Robin Moosmann.