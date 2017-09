Regionalsport Schwarzwald HLT: Spielgemeinschaft bereit für die Premiere

Neuformiertes Team startet in Landesliga-Saison. SG von drei Handball-Vereinen

Handball, Landesliga Süd Herren: (eck) Die Handballer der SG HLT Hornberg/Lauterbach/Triberg haben am vergangenen Freitag mit dem Trainingsspiel gegen die DJK Singen die rund zwölfwöchige Vorbereitungszeit beendet und sind bereit für die neue Herausforderung. Am Sonntag (16 Uhr) beginnt für die neu gegründete Spielgemeinschaft mit einem Heimspiel gegen den TuS Oberhausen die Saison in der Landesliga.

Es blieb wenig Zeit, um den neuen Spielerkader zu formen. Die Stimmung innerhalb der Truppe war von Beginn an sehr gut. Ein wichtiger Grundstein, denn neben einem neuen Coach wurde mit dem TV Triberg ein zusätzlicher Verein integriert. Ein erster Vorteil der SG-Erweiterung wurde in der Vorbereitung deutlich. Obwohl mit Marvin Schaumann und Felix Moosmann zwei wichtige Stützen der Mannschaft lange verletzt fehlen werden, war der Kader in den Testpartien groß genug. Gegen Gegner wie die TG Schwenningen oder die DJK Singen überzeugte die neu geformte Mannschaft auf Anhieb.

SG-Coach Nicky Wingerter ist am Ende der Vorbereitung zufrieden. „Wir haben uns mit jeder Trainingseinheit und jedem Spiel einen kleinen Schritt weiterentwickelt. Ich sehe uns auf einem guten Weg, unsere Ziele zu erreichen. Gerade die Integration der Jugendspieler sowie der Aktiven aus Triberg klappte mit zunehmender Spielpraxis immer besser“, so der SG-Coach. Nach der Frage über die Favoriten der Liga fasst sich Wingerter kurz: „Es wird drei bis vier Favoriten um die vorderen Plätze geben und sich diesen Mannschaften ein breites Mittelfeld anschließen. In diesem Mittelfeld kann jeder jeden schlagen. Hier ist es wichtig, früh ein Ausrufezeichen zu setzen, da die Tagesform oft über Sieg oder Niederlage entscheiden wird. Als Aufsteiger kann es für uns kein anderes Ziel als den frühzeitigen Klassenerhalt geben. Insbesondere für eine neu formierte Mannschaft wie wir es sind“, machte Wingerter deutlich.

Mannschaft und Trainer fiebern der Saisonpremiere entgegen. Auch die Fans freuen sich, dass endlich wieder Landesliga-Handball zu sehen ist. „Wir alle hoffen, dass die Euphorie, die während der Relegationsspiele in allen drei Orten herrschte, mit der Premiere weitergeht und uns volle Hallen in Hornberg und Triberg beschert“, sagt das Abteilungsleitertrio Christian Kaspar, Jan Moosmann und Jochen Quentmeier.

Diese Premiere beginnt gleich mit einem straffen Programm, bestehend aus zwei Heimpartien binnen zwei Tagen. Am Sonntag um 16 Uhr empfangen die Wingerter-Schützlinge den TuS Oberhausen. Oberhausen zählt zu den erfahrenen Teams der Landesliga und wird die SG vor eine erste harte Bewährungsprobe stellen. Der TuS Oberhausen gewann zuhause den Saisonauftakt mit 24:20 gegen die HSG Dreiland.

Zwei Tage später, am 3. Oktober, kommt der Aufsteiger des Bezirks Hegau/Bodensee, die SG Rielasingen/Gottmadingen, nach Hornberg. Anpfiff ist um 20 Uhr. Die Gäste aus dem Hegau haben nach zwei schmerzhaften Abgängen den Kader mit Handballern aus dem eigenen Jugendbereich ergänzt. Coach Dominik Garcia steht somit ein breites Aufgebot zur Verfügung. Allerdings mussten seine Schützlinge zum Saisonauftakt im Derby gegen den favorisierten TV Ehingen mit 23:33 eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Auf dem Papier sollte das Spiel gegen Rielasingen/Gottmadingen für die SG HLT die leichtere der beiden Aufgaben sein. Coach Wingerter möchte gleich zu Saisonbeginn Zählbares auf dem Konto, damit das Saisonziel „Klassenerhalt“ frühzeitig erreicht wird.

Der Kader der SG HLT:

Tor: Frank Ecker, Andreas Moosmann.

Feldspieler: Maurizio Fabiano, Jan Moosmann, Lars Kienzler, Matthias Langenbacher, Benedikt Molitor, Daniel Arnold, Felix Moosmann, Marlo Kürner, Thomas Kuner, Marvin Schaumann, Dennis Arnold, Sascha Staiger, Robin Moosmann und Maximo Schaumann

Trainer: Nicky Wingerter