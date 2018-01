Regionalsport Schwarzwald HC Villingen: Späte Gegentore trüben Freude

Hockey-Herren verspielen 4:2-Führung. Wiedersehen mit ehemaligen Vereinskollegen

Hallenhockey, 3. Verbandsliga: (job) Die Hockey-Herren des HC Villingen überzeugten am zweiten Spieltag in Stuttgart als geschlossene Einheit und zeigten auch ihr spielerisches Können, waren aber mit einem knappen Sieg gegen Karlsruhe und einem Unentschieden gegen Ludwigsburg nur bedingt zufrieden. „Das war tolles Hockey von unserem Team und hätte zwei Siege verdient gehabt. Dass wir uns in der letzten Minute noch um den eigenen Lohn bringen, will man einfach nicht wahrhaben“, trauerte HCV-Trainer Philipp Bauer dem Punkverlust gegen Ludwigsburg hinterher.

HC Villingen – Karlsruher TV II 4:3 (3:2). Gegen Aufsteiger Karlsruhe feierte Neuzugang Gernot Huck sein Debüt für die Villinger. Mit dem ersten Angriff gingen die Hockey-Herren in Führung. Jan Steffen traf nach einem schnellen Angriff über Jonas Maier und Peter Simon ins linke Eck (1.). Wenig später fiel das 2:0. Marcel Rohrer beförderte einen langen Ball per Stecher vorbei am Karlsruher Keeper (4.). Dann riss der ehemalige Villinger im Karlsruher Trikot, Jonathan Baab, das Spiel an sich und die Nordbadener drehten etwas auf. Erst verkürzte der 25-Jährige per Direktabnahme zum 2:1 (8.). ehe er kurz darauf per Strafecke den 2:2-Ausgleich vorbereitete (13.). Danach übernahm Villingen wieder die Kontrolle und ging vor der Halbzeit wiederum durch Marcel Rohrer mit 3:2 (15.) in Führung.

Nach dem Seitenwechsel glich Baab vom Siebenmeterpunkt zum 3:3 (27) aus. Doch Villingens Verteidiger Jonas Maier ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und vollendete einen wunderschönen Angriff zur erneuten 4:3-Führung. Es war das Premierentor des 18-Jährigen im Aktivenbereich und gleichzeitig auch der Siegtreffer.

HC Villingen – HC Ludwigsburg IV 4:4 (3:2). Auch im Duell gegen den amtierenden Meister aus Ludwigsburg gab es ein Wiedersehen. Daniel Weißer, der ebenfalls seine Laufbahn in Villingen startete, und schon viele Jahre in Ludwigsburg das Bundesligateam leitet, ließ sich die Chance nicht entgehen gegen seinen Heimatclub aufzulaufen. Doch die Villinger Herren zeigten dem bundesliga-erfahrenen Ensemble, dass sie mithalten konnten. Jan Steffen verwertete einen tollen Angriff aus spitzem Winkel zur frühen Villinger Führung (5.). Ludwigsburg antwortete per Ecke zum 1:1 (9.), ehe Marcel Rohrer nach einer Strafecke für Villingen zum 2:1 (13.) traf. Dem erneuten 2:2-Ausgleich (15.) ließ Rohrer mit seinem vierten Treffer an diesem Tag das 3:2 (17.) für Villingen folgen.

Auch im zweiten Durchgang lebte das Spiel von seiner Spannung und heißgeführten Zweikämpfen, in denen besonders Villingens Verteidiger Dominik Nopper die Ludwigsburger regelmäßig „abkochte“. Der 31-Jährige zeigte auch seine Schussqualität bei Ecken und erhöhte in der 29. Minute auf 4:2. Ludwigsburg nahm sieben Minuten vor dem Ende den Torwart heraus und spielte stattdessen mit sechs Feldspielern. In der letzten Spielminute überschlugen sich die Ereignisse. Daniel Weißer tauchte frei im Schusskreis auf und verkürzte zum 4:3 (40.). Nur noch 30 Sekunden waren zu spielen, doch der Villinger Joshua Bruns verdribbelte beim Anspiel den Ball, anstatt auf Zeit zu spielen. Ludwigsburg nutzte die Gelegenheit und glich zum 4:4 aus.

„Dies ist leider exemplarisch für uns, dass wir diese phantastische Leistung nicht krönen sondern den Gegner noch einladen und den Sieg hergeben. Trotzdem waren beide Auftritte in der Summe sehr positiv, weil wir gezeigt haben wozu wir im Stande sind“, sagte HCV-Trainer Bauer. Mit nun sieben Punkten aus vier Spielen belegen die Herren des HC Villingen den 5. Rang und bleiben in Schlagdistanz zu den vorderen Tabellenplätzen.

Es spielten: Marc Hensel – Gernot Huck, Sven Kriso, Jonas Maier (1), Dominik Nopper (1), Christian Uhrig – Joshua Bruns (C), Marius Stadler – Philipp Bauer, Marcel Rohrer (4), Peter Simon, Jan Steffen (2).