Regionalsport Schwarzwald Gutmadingens Trainer Heinz Jäger: "Donaueschingen hat eine klasse Mannschaft"

Rückblick auf den 14. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga mit Analysen der Trainer

Fußball-Bezirksliga: (daz) Seit zwei Spieltagen führt der SV Geisingen die Liga an. Aus den vergangenen acht Partien holte die Elf 22 von 24 möglichen Punkten. "Es läuft wirklich gut. Wir haben eine gute Form, die es bis zur Winterpause zu halten gilt. Ich wusste vor der Runde, dass wir zu den Favoriten zählen. Jetzt schöpfen wir unsere Möglichkeiten aus", freut sich Spielertrainer Marijan Tucakovic. Beim 2:1 gegen Immendingen bedauerte Tucakovic die schlechten Platzverhältnisse. "Diese haben vor allem uns beeinträchtigt, da wir die spielerischen Elemente in den Vordergrund stellen. So war es eher für die Zuschauer ein spannendes Derby.". Schon am Samstag steht das nächste brisante Derby in Gutmadingen an. Zwei Spiele, die besonders elektrisieren, zumal Gutmadingen ein Stadtteil von Geisingen ist. Tucakovic: "Das wird ganz schwer, aber wir wollen Herbstmeister werden."

Für das Derby hat sich auch der FC Gutmadingen mit dem 2:1-Sieg bei der DJK Donaueschingen II in eine gute Position gebracht. Nur zwei Punkte fehlen zum Spitzenreiter. Gutmadingens Trainer Heinz Jäger hatte in der vergangenen Woche einiges umgestellt. "Wir haben keine Chance, auf Kunstrasen zu trainieren. Da war klar, dass die Donaueschinger Vorteile haben werden. Da wir eher über die Fitness kommen, liegen uns die kleinen Plätze nicht so." Jäger ließ Diagonalpässe einstudieren. In den ersten 45 Minuten bei der DJK ging das Konzept noch nicht auf, doch danach drehte die Elf das Spiel. "Der Schlüssel zum Erfolg war unser 1:1-Ausgleich. Danach hat meine Mannschaft an die drei Punkte geglaubt. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen", ergänzt Jäger und fügt an: "Vor der DJK kann ich nur den Hut ziehen. Das ist eine klasse Mannschaft."

Nach zuletzt zwei Partien mit nur einem Punkt meldete sich der FC Pfaffenweiler am Sonntag mit dem 6:1-Erfolg gegen Dauchingen eindrucksvoll zurück. "Wir haben unser Mini-Loch überwunden. Schon das Spiel vor einer Woche in Tennenbronn zeigte den Aufwärtstrend. Gegen Dauchingen haben wir ein richtig gutes Spiel gezeigt", freut sich Spielertrainer Patrick Anders. Aus einer guten Mannschaftsleistung hob er Marc Baumhäckel heraus. "Marc kann noch A-Jugend spielen. Er hat sich zuletzt gut integriert, gegen Dauchingen ein Tor geschossen und glänzt mit tollen Vorlagen. Der Junge macht Spaß." Für Pfaffenweiler geht es am Mittwoch im Bezirkspokal beim VfB Villingen weiter. Anders: "Wie ich meine Jungs kenne, wollen sie in die nächste Runde."

Im achten Anlauf feierte Aufsteiger FV Marbach den ersten Heimsieg. "Uns ist allen ein großer Felsbrocken von den Schultern gefallen", sagt Trainer Michael Henseleit nach dem 2:1 gegen den FC Brigachtal. Seine Elf habe einen Riesenrespekt vor der Partie und dem Gegner gehabt. "Auf das Spiel Marbach gegen Brigachtal haben wir uns seit Jahren gefreut. Jetzt gingen wir punktgleich in das Derby und sind froh über den Dreier", sagt Henseleit. Dabei lief fast alles gegen seine Elf. Eine gelbrote Karte, ein nicht anerkannter Treffer und ein Gegner, der zuletzt auf der Überholspur war. Henseleit: "Brigachtal hat uns über 90 Minuten alles abverlangt. Auch wir haben alles reingeworfen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft."

Eine verrückte Partie sahen die Zuschauer in Riedöschingen. Nach 35 Minuten führte der SV Überauchen mit 3:0, nach 65 Minuten hatte die SG Riedöschingen/Hondingen zum 3:3 ausgeglichen und weitere vier Minuten später glückte Überauchen der 4:3-Siegtreffer. "Einerseits spricht es für uns, dass wir nach dem 0:3 nicht aufgegeben haben, anderseits ist es bitter, dass diese Aufholjagd nicht mit einem Punkt belohnt wurde. Der Einsatz meiner Mannschaft war super, aber das Ergebnis deprimierend", analysiert SG-Spielertrainer Björn Werhan. Seine Elf vergab die Chance, sich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. "Bitter ist, dass wir selbst die Chance zum 4:3 haben und im Gegenzug den Treffer kassieren. Wir müssen uns wieder aufbauen und nach vorne schauen", ergänzt Werhan. In Überauchen stand Sigurd Bickmann für Frank Albrecht an der Seitenlinie. "Diese Partie spiegelt unsere gesamte Vorrunde wider. Ein Auf und Ab. Für einen Trainer ist solch ein Spielverlauf gesundheitlich überhaupt nicht gut", betont Bickmann. Dabei hätte es auch anders kommen können. "Es soll nicht überheblich klingen, aber wir müssen mit 4:0 oder 5:0 in die Pause gehen. Stattdessen geben wir die Partie zwischenzeitlich aus der Hand." Überauchen hat nun den letzten Platz abgegeben.