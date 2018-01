Regionalsport Schwarzwald Gute Ausgangsposition für Janina Hettich

Zweiter Wettkampftag bei der Biathlon-EM in Südtirol. Schwarzwälder Duo mit Schießfehlern

Biathlon: (daz) Als drittbeste deutsche Starterin belegte am Freitag Janina Hettich (SC Schönwald) bei der Europameisterschaft in Ridnaun/Südtirol den 18. Platz im Sprintwettbewerb der Frauen über 7,5 Kilometer. Christin Maier (SC Urach) musste sich mit Platz 51 begnügen. Die Goldmedaille ging in die Ukraine, Silber nach Frankreich und Bronze nach Japan.

Janina Hettich ging mit der Startnummer 73 in das Rennen, für das sich 110 Sportlerinnen eingeschrieben hatten. Die Lauterbacherin leistete sich bei den zehn Schießeinlagen einen Fehler und kam mit 56,1 Sekunden Rückstand auf die Siegerin ins Ziel. Den einen Fehler gab es im Stehendschießen. Christin Maier ging mit der Startnummer 37 auf den Kurs und verpasste durch zwei Schießfehler liegend eine bessere Platzierung. Sie hatte im Ziel 1.52,3 Minuten Rückstand auf die Siegerin. Beste deutsche Teilnehmerin war Karolin Horchler mit zweimal null Fehlern und Platz fünf. Beim EM-Auftakt am Mittwoch hatten Hettich und Maier die Plätze 31 und 33 im Einzelwettbewerb über 15 Kilometer belegt.

"Mit Rang 18 bin ich durchaus zufrieden. Die Laufleistung war wie schon im ersten Wettkampf in Ordnung. Natürlich hätte ich gern null Fehler geschossen, aber Rang 18 ist für den Verfolgungswettkampf keine so schlechte Ausgangsposition. Das Feld liegt noch eng zusammen. Da ist einiges möglich", sagte Janina Hettich. Sie lobte auch wieder die Bedingungen in Südtirol. "Die Strecke ist hart und schnell. Das passt. Die Qualität der Top-Läuferinnen ist natürlich sehr hoch, zumal einige von ihnen schon mehrfach im Weltcup am Start waren", ergänzt die lauterbacherin, die selbst in ersten Jahr bei den Damen startet.

Am heutigen Samstag folgt ab 15 Uhr der Verfolgungswettkampf über zehn Kilometer, bei dem die Karten wieder neu gemischt werden. Wohl erst danach werden die Trainer entscheiden, wer am Sonntag in den Mixed-Staffeln läuft.