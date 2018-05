Regionalsport Schwarzwald Günter Hirsch: Wir sind auf dem Zahnfleisch gegangen

Rückblick auf den 25. Spieltag der Kreisliga A 1. Fischbachs Trainer bleibt gelassen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Für die Überraschung des 23. Spieltags sorgte der abstiegsgefährdete FC Triberg mit dem Erfolg beim Tabellenführer FC Fischbach. Auffällig ist, dass die Fischbacher, die insgesamt in dieser Saison erst 17 Gegentreffer hinnehmen mussten, innerhalb von vier Tagen zwei Spiele mit jeweils drei Gegentoren verloren haben. Die Fischbacher hatten zuvor von 23 Partien nur eine verloren. „Wir sind in kürzester Zeit auf dem Zahnfleisch gegangen. Mir war klar, dass so ein kleiner Einbruch irgendwann kommt und ich bin froh, dass die englischen Wochen nun vorbei sind“, so Fischbachs-Trainer Günter Hirsch. Mit der Ausgangssituation vor der Schlussphase der Saison zeigte sich Hirsch dennoch zufrieden: „Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir mit einem weiteren Sieg den Relegationsplatz schon sichern können, hätte ich das sofort unterschrieben.“

Keine Mühe hatte der VfB Villingen beim 6:2-Heimsieg gegen den FC Kappel. „Der Sieg war hochverdient. Wir sind fahrlässig mit unseren Großchancen umgegangen, sonst hätten wir noch höher gewinnen können“, meint VfB-Trainer Antonio Szarmach. Über die beiden Gegentreffer ärgerte sich der Übungsleiter dennoch, vor allem über das 0:1 nach neun Minuten, dem ein individueller Fehler vorausgegangen war. In der Rückrundentabelle belegt der VfB Platz drei, durch die etwas schwächere Vorrunde haben die Villinger jedoch keine Chancen mehr auf den Aufstieg. „Unser Ziel ist es, eine bessere Platzierung als im Vorjahr zu erzielen“, erklärt Szarmach. Aktuell liegt sein Team auf Platz vier, in der vergangenen Saison belegte der VfB Rang fünf.

Wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten sammelte der FC Peterzell, der durch den 2:1-Sieg bei den Sportfreunden Neukirch vorerst aus der Abstiegszone geklettert ist. „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Wir hatten das Glück, dass wir früh mit 2:0 in Führung gegangen sind und haben es dann auf dem Kunstrasen ganz gut gemacht“, sagte FCP-Trainer Giovanni Mercuri. „Das einzige, das ich meiner Mannschaft ankreiden kann, ist, dass wir trotz Überzahl ab der 54. Minute nicht früher den Sack zugemacht haben und so bis zum Ende zittern mussten. Da müssen wir uns auch bei unserem Torwart bedanken, der eine überragende Partie gezeigt hat.“

Ein weiteres Kellerkind, die SG Buchenberg/Neuhausen, konnte ebenfalls auswärts punkten. Trainer Hannes Feucht sah beim 3:2-Erfolg bei der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach „alles andere als einen fußballerischen Leckerbissen.“ Feucht weiter: „Die Moral meiner Mannschaft hat jedoch gestimmt und ich bin sehr froh über den Sieg, egal wie. Wir haben uns wieder viele unnötige Fehler erlaubt und den Gegner dadurch stark gemacht.“ Seine Elf traf erst in der 93. Minute zum 3:2. Mit Blick auf die letzten Spiele sagte Feucht: „Ich bin immer positiv geblieben und bleibe es auch. Allerdings kann ich nicht sagen, ob es am Ende für den Klassenerhalt reicht. Alles ist sehr eng.“

Eine erneute Niederlage musste der SV Nußbach durch das 0:3 in Tannheim einstecken. Trainer Richard Dittrich war dennoch zufrieden: „Wir wurden unter Wert geschlagen. In einer Phase, in der wir dran waren, kassieren wir das 0:2 durch einen Konter. Dafür, dass sieben Stammspieler fehlten, haben wir das dennoch sehr ordentlich gemacht.“ Mit den A-Jugendspielern Markus Teichmann und Matthias Reuter waren die Nußbacher nach Tannheim gereist, beide zeigten eine sehr gute Leistung. In den verbleibenden Spielen will das Schlusslicht „keinem Gegner etwas schenken, damit niemand im Abstiegs- und auch Aufstiegskampf benachteiligt wird“, sagt Dittrich.