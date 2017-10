Regionalsport Schwarzwald Grüningen gewinnt Derby in Marbach

Keine Siege für Neukirch und SG Bad Dürrheim. Sieben Tore beim Landesliga-Hit

Frauenfußball-Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 1:2 (1:1). (olg) „Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt und hatten Chancen zum Siegtreffer. So verlieren wir durch zwei Standards nach Eckbällen“, haderte Neukirchs Trainer Dirk Huber. Neukirch ging durch Leonie Kapp (29.) in Führung. Kurz vor der Pause glichen die Gäste durch Ramona Emig (44.) aus. In Minute 82 kam Ex-Bundesligaspielerin Juliane Maier und traf wenig später (89.) zum 1:2.

SG Vimbuch/Lichtenau – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen 0:0. Mit einem wertvollen Auswärtspunkt kehrten die Kurstädterinnen zurück und sind trotz des dritten Remis in Folge nun auch im sechsten Spiel nach dem Aufstieg weiter ungeschlagen. Bad Dürrheim stand in der Abwehr kompakt und hielt die spielstarken Gastgeberinnen in Schach.

Landesliga: FV Marbach – FC Grüningen 3:4 (2:1). Bittere Niederlage für Marbach, Jubel beim Tabellenführer. „Damit hatten wir im Vorfeld nicht gerechnet“, freute sich Grüningens Trainer Mathias Limberger „über die ganz starke Vorstellung meiner Mannschaft“. Marbachs Trainer Holger Rohde war enttäuscht. „Wir haben unser bisher schlechtestes Spiel abgeliefert und verdient verloren. Der läuferische Einsatz und die Konzentration haben nicht gestimmt. Wir haben individuelle Fehler gemacht und die Punkte regelrecht verschenkt. “ Für Marbach traf Valeria Chiarelli zum 1:0 (6.). Grüningen konterte per Kopfball von Denise Anders in den Winkel nach einer Ecke (8.). Wieder sorgte Chiarelli (26.) für die Führung zum 2:1 nach Zuspiel von Madeline Baschnagel. Nach dem Wechsel wurde der Gast besser und drehte das Spiel binnen drei Minuten. Nach einem Marbacher Torwartfehler jubelte Raffaela Stietz bei einem harmlosen Schuss über den 2:2-Ausgleich (63.). Dann vollendete Eileen Bossick einen schönen Spielzug im Rücken der Abwehr flach zum 2:3 (66.). In der 74. Minute wurde Baschnagel im Strafraum gefoult und Judith Jakob versenkte den Elfmeter zum 3:3. Eine zu schwach abgewehrte Ecke köpfte Annemarie Gnielinski per Bogenlampe aus sechs Meter zum 3:4-Siegtor ins Eck.

SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg – FC Hausen im Wiesental 1:7 (1:4). Nichts zu holen gab es für die SGM gegen den Absteiger. Der einzige Treffer gelang Belinda Reichenbach zum 1:4 (45.+1).

SV Titisee – SV Nollingen 2:2 (1:2). Für Titisee trafen Janina Gutzweiler zum 1:1 (17.) und Sabrina Gutzweiler (86.) zum 2:2, wobei dieser Treffer vom Elfmeterpunkt gelang.