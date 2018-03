Regionalsport Schwarzwald Glücklicher Sieg für DJK Villingen II

18. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Neun Tore zwischen Tannheim und Schonach II

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: (jsi) SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – DJK Villingen II 0:1 (0:1). Deutliches Chancenplus und trotzdem verloren: Für die Gastgeber lief die Partie äußerst unglücklich. Zwar kämpfte die DJK Villingen leidenschaftlich, doch die Schuss-Statistik sprach mit 11:1 Chancen deutlich für den Gastgeber. Tor: 0:1 (23.) Fatih Avci. ZS: 50. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Weilersbach 1:4 (0:1). Durch einen von Tolga Sözer (15.) verwandelten Handelfmeter führte Weilersbach zur Pause mit 0:1. Der Gast zeigte sich sehr effektiv. Zudem erzielte er zwei Kontertore. Das 1:4 von Armin Laufer (81.) war nur noch Ergebniskosmetik. Tore: 0:1 (15. HE) Sözer, 0:2 (55.) Mohamed Mahjoubi, 0:3 (61.) Sözer, 0:4 (78.) Nicola Peluso, 1:4 (81.) Laufer. ZS: 80. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

FC Kappel – FC Triberg 1:2 (0:2). Zwei der insgesamt drei Treffer fielen vom Elfmeterpunkt. Felix Fehrenbach avancierte zum Matchwinner. In einem intensiv geführten Spiel erzielte er beide Tore der Triberger. Kappel kam nicht über den Treffer von Marco Hey (60.) hinaus. Tore: 0:1 (18.) Fehrenbach, 0:2 (43./Elfmeter) Fehrenbach, 1:2 (60. Elfm.) Hey. Zuschauer: 75. Schiedsrichter: Edgar Straub (Lauterbach).

FC Peterzell – SV Rietheim 3:4 (2:2). Peterzell begann gut und ging in Führung. Dem Ausgleich ging ein individueller Fehler voraus. Das 2:1 durch Dominik Armbruster (28.) war schön herausgespielt. Danach verwehrte der Schiedsrichter den Gastgebern das mögliche 3:1, als er auf Abseits entschied. Statt der Vorentscheidung fiel abermals der Ausgleich. Das Tor des Tages erzielte Manuel Geiger aus 16 Metern in den Peterzeller Winkel zum 2:3. Das Heimteam traf noch einmal den Pfosten. Tore: 1:0 (14.) Eike Pietzker, 1:1 (26.) Karim Medfai, 2:1 (28.) Armbruster, 2:2 (38.) Markus Neumann, 2:3 (47.) Geiger, 2:4 (87.) Erden Özden, 3:4 (89. ET) Tobias Bichweiler. ZS: 75. Schiedsrichter: Schmieder (Schapbach).

Spfr. Neukirch – FC Fischbach 1:3 (1:0). Beide Mannschaften standen kompakt. Als Folge gab es nur wenige Torchancen. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit erspielte sich Neukirch Feldvorteile und schoss verdient das 1:0. Mit der ersten Möglichkeit in Hälfte zwei kam Fischbach zum Ausgleich. Danach verwandelte Gerd Müller einen Elfmeter zum 1:2. Neukirch war bemüht, aber Fischbach spielte cleverer. Tore: 1:0 (45.) Dennis Lutz, 1:1 (57.) Seltan Weldegergs, 1:2 (59. FE) Müller, 1:3 (87.) Christian German. ZS: 90. SR: Braun (Unadingen).

FC Tannheim – FC Schonach II 6:3 (4:0). Ein echtes Torfestival gab es in Tannheim. Bereits zur Pause führte der Gastgeber mit 4:0 und das Spiel war so gut wie entschieden. Doch auch nach dem Seitenwechsel sorgten beide Teams für beste Fußball-Unterhaltung. Tore: 1:0 (3.) Florian Kreuz, 2:0 (21.) Markus Speigel, 3:0 (23.) Adriano Cappelli, 4:0 (37.) Cappelli, 5:0 (47.) Maximilian Wolfram, 5:1 (53.) Yannick Kienzler, 5:2 (76.) Tino Weiss, 6:2 (80.) Speigel, 6:3 (90.+2) Mario Wisser. ZS: 70. SR: Ömer Sari (Schwenningen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (81.) Schonach II.

Die Begegnungen VfB Villingen – FC Schönwald und SV Nußbach – NK Hajduk Villingen-Schwenningen wurden abgesagt.