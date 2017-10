Regionalsport Schwarzwald Gipfeltreffen im Saarland

Panthers Schwenningen gastieren in Saarlouis. Doppelstädter können Tabellenführung übernehmen

Basketball-Regionalliga: SG Sunkings Saarlouis/Dillingen – Wiha.Panthers Schwenningen (Samstag, 19 Uhr). Das Spitzenspiel der Regionalliga steigt am Samstag im Saarland. Die zweitplatzierten Wiha.Panthers Schwenningen können und wollen mit einem Sieg am noch ungeschlagenen Ligaprimus SG Sunkings Saarlouis/Dillingen vorbeiziehen.

Eine Extramotivation stelle die Tabellenkonstellation für die Mannschaft von Trainer Alen Velcic allerdings nicht dar. „Sollten wir Erster werden, dann ist das eine schöne Momentaufnahme. Je früher wir aber an der Spitze stehen, desto länger sind wir die Gejagten. Jeder will uns dann vom Thron schmeißen. Wir sind lieber im April Erster als im Herbst“, betont Velcic.

Dass die Aufgabe in Saarlouis kein Selbstläufer wird, verrät nicht nur die Tabelle. Velcic warnt: „Wenn wir uns dem Gegner anpassen und versuchen, mit ihnen zu zocken, dann verlieren wir haushoch. Ihre Stärken liegen im Tempo-Spiel. Das ist eine abgezockte und flinke Mannschaft, in der jeder punkten kann.“ Dennoch relativiert Velcic den Tabellenplatz der Mannschaft von Trainer Dennis Mouget. „Saarlouis hat bisher noch nicht gegen die Topteams der Liga gespielt.“

Der Kopf der Saarländer ist Ricky Easterling. Der erfahrene Aufbauspieler ist ein Urgestein der „Sonnenkönige“ und führt die Liga mit einem Schnitt von über 28 Punkten pro Spiel an.

Velcic sieht sein Team gut gerüstet für das Gipfeltreffen. „Ich bin ein alter Hase im Geschäft und weiß, auf was es ankommen wird. Wir haben alles, was es braucht, um das Spiel zu gewinnen. Wichtig ist, dass die Jungs ihren Mitspielern vertrauen und Disziplin an den Tag legen.“ In den letzten Wochen bereitete das Angriffsspiel dem Panthers-Coach Sorgen. Nach dem Heimerfolg gegen Stuttgart sprach Velcic von einer „offensiven Katastrophe“. Deshalb habe er unter der Woche Einzelgespräche mit seinen Spielern geführt. „Gerade die Neuzugänge haben meine Vorstellungen noch nicht komplett verinnerlicht. Deshalb habe ich mit ihnen geredet.“

Personell kann Velcic am Samstag aus dem Vollen schöpfen. Sein Team sei auch physisch stark genug, um die Belastung der kommenden Englischen Woche locker wegzustecken. „Unsere Trainingseinheiten sind genauso intensiv wie Ligaspiele. Deshalb mache ich mir über den körperlichen Zustand der Jungs keine Sorgen.“

Kommende Woche bestreiten die Panthers zwei Heimspiele. Das Duell gegen die Crailsheim Merlins wurde auf den Dienstag, 20 Uhr, vorverlegt. Velcic: „Wir erhoffen uns am Halloween-Abend viele Zuschauer.“ Am Sonntag (18.30 Uhr) gastiert der ASC Theresianum Mainz in der Deutenberghalle.