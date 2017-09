Regionalsport Schwarzwald Giovanni Mercuri: "Wir haben etwas gutzumachen"

Trainer des FC Peterzell tippt den sechsten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) FC Kappel – FC Schönwald. "Schönwald hat aus den drei vergangenen Partien sieben Punkte geholt. Die Elf kommt in Fahrt. Andererseits hat Kappel eine gute Mannschaft, die Schönwald zumindest einen Punkt abnehmen kann. Ich tippe 2:2."

SV Nußbach – FC Fischbach. "Fischbach reist ohne Punktverlust an. Auf dem kleinen Platz in Nußbach ist diese Serie in Gefahr. Nußbach ist sehr zweikampfstark und zuhause immer in der Lage, einen Favoriten zu ärgern. Ich tippe 1:1."

NK Hajduk Villingen – DJK Villingen II. "Die DJK hat bisher eine starke Runde gespielt. Vier Siege aus fünf Spielen sind aller Ehren wert. Hajduk ist offenbar noch auf der Suche nach der Form der vergangenen Saison. Da es bei der DJK sehr gut läuft, würde mich ein 3:1-Auswärtssieg nicht überraschen."

VfB Villingen – FC Tannheim. "Beide sind aktuell auf einem Abstiegsplatz. Beim VfB zeigt der Trend nach oben, während Tannheim zuletzt kaum punktete. Ich tippe 2:0 für den VfB."

SG Buchenberg/Neuhausen – SV Rietheim. "Buchenberg kommt immer besser in Fahrt. Gegen die noch ungeschlagenen Rietheimer zeichnet sich ein interessantes Spiel ab. Rietheim hat zuletzt zweimal Unentschieden gespielt. Folgt nun die dritte Punkteteilung, würde mich das nicht überraschen. Mein Tipp lautet 0:0."

Sportfreunde Neukirch – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. "Neukirch hat die Rote Laterne in der Hand. Damit hatte ich nicht gerechnet. Offenbar liegt vor den Sportfreunden keine einfache Saison. Ganz anders läuft es beim Aufsteiger. Zehn Punkte aus fünf Spielen können sich sehen lassen. Die Gäste sind offenbar in Form und gewinnen 3:0."

FC Peterzell – FC Schonach II. "Wir haben nach der 0:5-Niederlage in Schönwald etwas gutzumachen. Wir sind besser, als dieses Resultat vermuten lässt. Meine Mannschaft hat die Partie eingehend analysiert. Nun wollen wir unseren Fans zeigen, dass wir besser und erfolgreicher Fußball spielen können. Ich werde personelle Veränderungen vornehmen und hoffe, dass diese zünden."